Raziskava Siola: še 10 dni do referenduma. Razkrivamo, kaj razmišljajo ljudje.

Proti zakonu o dodatkih k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti bi se na referendumu – če bi potekal že to nedeljo – izreklo kar 53 odstotkov volivcev, je pokazala raziskava, ki jo je za Siol.net opravil Valicon. V raziskavi, ki je potekala med 25. in 28. aprilom, je sodelovalo 1.524 oseb.

Zgolj 23,4 odstotka sodelujočih bi zakon na referendumu podprlo, skoraj enako število vprašanih (23,6 odstotka) pa še ni vedelo, kaj bi obkrožili na volilnem lističu. Verjetnost, da bo prihodnjo nedeljo večina zakon na referendumu zavrnila, je torej relativno velika.

Vendar ostaja odprto vprašanje, ali se bo referenduma udeležilo dovolj volivcev. Že vse od leta 2013 mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum. To v praksi pomeni, da mora proti zakonu glasovati večina udeležencev referenduma, ki jo hkrati predstavlja vsaj 20 odstotkov vseh volivcev.

Število volivcev, ki je moralo za uspeh referenduma glasovati proti, se je v zadnjih letih gibalo okoli številke 340 tisoč.

Do zdaj je bil zavrnitveni kvorum dosežen dvakrat.

In kako kaže tokrat?

39,5 odstotka sodelujočih v raziskavi trdi, da se bodo referenduma zagotovo udeležili. 21,6 odstotka jih meni, da je bolj verjetno, da bodo naslednjo nedeljo vrgli listek v volilno skrinjico kot pa ne. 18,5 odstotka sodelujočih meni ravno obratno, da je večja verjetnost, da se referenduma ne bodo udeležili. 20,5 odstotka sodelujočih je zatrdilo, da jih 11. maja na voliščih zagotovo ne bo.

V Gibanju Svoboda pozivajo k bojkotu

Uradna enomesečna kampanja pred referendumom se je začela 11. aprila. V kampanji sodelujejo vse parlamentarne stranke ter zunajparlamentarne SLS, Zeleni Slovenije, Pirati, Fokus, Glas upokojencev in Nova socialdemokracija.

Vladni stranki Gibanje Svoboda in Levica volivce pozivata k bojkotu referenduma. "Spodbujamo k neudeležbi. Volivcem predlagamo, da referendumski dan preživijo ob dobri knjigi, obisku gledališča, razstave ... ali z družino ali prijatelji v naravi. Bojkot ni pasivnost, ampak jasno stališče. Zloraba demokratičnega mehanizma referenduma za politične obračune škodi umetnosti in kulturi, zato ne sodelujemo v tej igri. Novi zakon je napreden, odpravlja zastarelo ureditev iz leta 1974, uvaja strokovna merila in ukinja dedovanje. Z bojkotom branimo stroko, kulturo in skupne vrednote, ker kultura ne sme biti politična tarča," so za STA sporočili iz Gibanja Svoboda.

V SDS, katere člani so tudi vložili zahtevo za referendum, pa poudarjajo, da v nobeni državi EU ne podeljujejo tako visokih dodatkov k pokojnini, v 20 letih to nanese polovico milijonske Nobelove nagrade. "Dodatke bodo dobili tudi tisti, ki niso v pokojninsko blagajno prispevali skoraj nič. Zakon tudi politizira dodeljevanje nagrad Prešernovega sklada in državnih odlikovanj ter bistveno povečuje število upravičencev," so med drugim za STA izpostavili pri SDS.