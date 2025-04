Gibanje Svoboda znova pozvalo k bojkotu referenduma

Gibanje Svoboda državljanke in državljane poziva, naj se ne udeležijo referenduma o zakonu o dodatkih k pokojninam za izjemne umetniške dosežke. Menijo, da je referendum nepotreben, saj novi zakon prinaša izboljšave, ki so v korist tako umetnikom kot celotni družbi. Ravnanje SDS pa ob začetku referendumske kampanje označujejo za škodljivo.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, v stranki poudarjajo "pomen spoštovanja in vrednotenja dela vrhunskih umetnikov, ki so s svojim ustvarjanjem pomembno prispevali k slovenski kulturi in identiteti".

Zloraba in osebno obračunavanje

Menijo, da stranka SDS, ki je bila pobudnica referenduma, zlorablja institut referenduma za svoje politične cilje. "Še več – po našem mnenju je referendum odraz maščevanja predsednika SDS točno določeni umetnici, dobitnici Prešernove nagrade za življenjsko delo, (...) zato je ravnanje SDS sprevrženo, škodljivo za javno blagajno in ga ocenjujemo kot zlorabo instituta referenduma," so zapisali v sporočilu za javnost.

Predlagateljem referenduma očitajo, da z umetniki obračunavajo na osebni ravni, individualno. "Zato se lahko vprašamo – kdo bo naslednji," so dodali v Gibanju Svoboda in pojasnili, da je to njihovo osrednje sporočilo njihovega poziva k bojkotu referenduma.

Ob tem so pristavili, da demokracija ne pomeni zgolj sodelovanja, ampak tudi pravico do neudeležbe.

Volivci se bodo na referendumskem glasovanju 11. maja izrekali o podpori zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?".