Pred zakonodajnim referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke se danes začenja uradna enomesečna kampanja. Podporniki in nasprotniki zakona bodo imeli za prepričevanje volivcev čas do 9. maja do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Za referendumsko kampanjo štejejo oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu.

Na volišča 11. maja

Referendumsko kampanjo lahko organizira pravna ali fizična oseba, ki je pobudnik zahteve za razpis referenduma ali je zainteresirana za izid referenduma. Kdo vse bo organizator kampanje, bo znano v začetku prihodnjega tedna, ko se izteče rok, do katerega morajo organizatorji odpreti posebne transakcije račune in o tem obvestiti Državno volilno komisijo.

O podpori zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ureja pravico do tega dodatka ter določa pogoje in postopek za njegovo priznanje, se bodo volivci izrekali na referendumskem glasovanju 11. maja.

SDS in NSi proti, koalicija z bojkotom

SDS, pobudnica referenduma, zakonu nasprotuje, saj menijo, da ta ne prinaša jasno določenih meril za podeljevanje dodatkov ter da ti pomenijo neupravičen privilegij za ozko skupino ljudi. Zakonu nasprotuje tudi opozicijska NSi.

Podporniki zakona in njegovi predlagatelji, ministrstvo za kulturo in vlada, pa poudarjajo, da novi zakon po več desetletjih odpravlja netransparentnost ter prinaša ustrezno pravno in sistemsko ureditev. Predlagateljem referenduma pa očitajo manipuliranje volivcev ter napad na kulturo in umetnike.

Zakon podpirajo v koalicijskih strankah Gibanje Svoboda, Levica in SD. Predvsem v prvi dveh napovedujejo, da bodo v kampanji pozivali k bojkotu referenduma.

Pobudniki referenduma morajo namreč za uspeh svoje pobude na volišča pripeljati dovolj volivcev in doseči zavrnitveni kvorum. Ta glede na trenutno število volilnih upravičencev znaša 338.671 glasov, še piše STA.