DVK v pripravo na izvedbo referenduma o pokojninskem dodatku za umetnike

Državna volilna komisija (DVK) bo na današnji seji pripravila vse potrebno za izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti. Med drugim bo določila rokovnik za referendumska opravila. DZ je namreč v petek referendum na zahtevo SDS in več kot 40 tisoč volivcev razpisal za 11. maj.

Iz rokovnika bodo razvidni roki za opravila sodelujočih v referendumski kampanji. Volilna kampanja se skladno z zakonom lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Organizatorji volilne kampanje pa bodo morali najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu odpreti poseben transakcijski račun, s katerega bodo pokrivali stroške kampanje.

Državna volilna komisija bo poleg rokovnika oblikovala še navodila za delo volilnih komisij in odborov ter določila vsebino in obliko glasovnice na zakonodajnem referendumu.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel DZ na seji dne 30. 1. 2025?

Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njegovi uveljavitvi glasovala večina udeležencev referenduma, a pod pogojem, da bo proti zakonu glasovala najmanj petina vseh volivcev.

Zakon, ki ga je DZ dokončno potrdil konec januarja, ureja pravico do omenjenega dodatka in določa pogoje za njegovo priznanje. Med upravičence do nagrade uvršča prejemnike Prešernove nagrade, ki jo lahko podelijo največ dvema umetnikoma na leto, nagrade Prešernovega sklada ali državnega odlikovanja ter vsaj še ene od več kot 20 nagrad. Med temi je več kot deset takšnih, ki nagrajujejo življenjsko delo ali zaokrožen umetniški opus, še navaja STA.

V SDS uveljavitvi zakona nasprotujejo, ker menijo, da prinaša neupravičene privilegije peščici. Proti zakonu so tudi v NSi, medtem ko so v koaliciji do referenduma kritični. Predsednik vlade Robert Golob je celo pozval k bojkotu referenduma.