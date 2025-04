DZ bo danes razpisal referendum o dodatku k pokojnini za umetnike

V SDS tudi menijo, da se morajo pokojnine urejati drugače in ne s parcialnimi zakoni. Prvopodpisani pod pobudo, poslanec SDS Andrej Hoivik, je v razpravi na matičnem odboru za aroganco vlade označil to, da je bil omenjeni zakon sprejet pred pokojninsko reformo. Iva Dimic (NSi) pa je menila, da referenduma ne bi bilo, če bi bila upoštevana opozorila opozicije, da čas ni primeren za urejanje in dvigovanje dodatkov za kulturo.

Gibanje Svoboda: S tem dajejo lažno upanje upokojencem

V koaliciji očitke SDS zavračajo in referendumu nasprotujejo. V največji vladni stranki Gibanje Svoboda in v koalicijski Levici so v odzivih presodili, da gre pri referendumu za zavajanje volivcev ter da je ta uperjen tako proti upokojencem kot proti kulturi in umetnikom. Poslanka Andreja Rajbenšu (Svoboda) je na seji odbora tudi menila, da SDS z referendumom daje lažno upanje upokojencem, ki, tudi če novi zakon ne bo obveljal, ne bodo dobili niti centa več.

Rok za volilna opravila bi po predlogu začel teči 8. aprila.

Zakon, ki ga je po vetu DS DZ znova potrdil konec januarja, sicer ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti in določa pogoje za njegovo priznanje.