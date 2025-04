Premier Robert Golob meni, da ameriške carine ne koristijo ne Sloveniji, ne EU, še najmanj pa ZDA. Nanje se je treba odzvati odločno, a preudarno, je povedal za TV Slovenija in POP TV. Dotaknil se je tudi referenduma o dodatku k pokojnini za umetnike, ki je zanj nesmiseln in v škodo slovenskemu narodu. V Svobodi so za bojkot referenduma.

Napovedane ameriške carine, ki bodo v višini desetih odstotkov od sobote veljale za ves svet, še višje pa od prihodnje srede za 60 držav in EU, je treba po besedah predsednika vlade Roberta Goloba najprej temeljito preučiti. Ker se bodo izkazale za škodljive, bo to po njegovem prepričanju pripeljalo do pripravljenosti za pogajanja. Evropa je velik izvoznik blaga v ZDA, skorajda v enakem znesku imajo Američani presežek v menjavi digitalnih storitev. "V to smer bi lahko šla rešitev," je namignil.

EU mora biti sicer v svojem odzivu enotna. "Slovenija bo naredila vse, da zaščiti svoje gospodarstvo," je za TV Slovenija zatrdil premier. Spomnil je, da je shema skrajšanega delovnega časa že sprejeta, in država bo, če bo treba, prizadetim podjetjem na ta način priskočila na pomoč. "Če se bo pokazalo, da so potrebni še drugi ukrepi, bomo ustrezno ukrepali," je zagotovil Golob in dodal, da pa bodo morali biti ukrepi ciljni.

Golob: Gre za referendum proti kulturi

Glede referenduma o dodatku k pokojnini za umetnike je Golob tako za TV Slovenija kot POP TV dejal, da gre pri tem za referendum proti kulturi. "Slovenski narod je namreč obstal, ker je obdržal svojo kulturo in svoj jezik. Tisti, ki dela proti kulturi in slovenskemu jeziku, v resnici dela proti slovenskemu narodu," je prepričan premier.

Zanj je referendum popolnoma nesmiseln, ker je sovražen do slovenskega jezika, slovenske kulture in slovenskega naroda. "Zato ga bomo v Svobodi bojkotirali. Pozivam tudi vse volivke in volivce, da se referenduma ne udeležijo, ker je v resnici v škodo slovenskemu narodu," je dodal Golob. Svoboda se bo v referendumsko kampanjo vključila in pozivala k bojkotu referenduma.

Načrt za krepitev odpornosti predvidoma znan maja

V zvezi z obrambnimi izdatki je dejal, da bodo v načrtu za krepitev odpornosti Slovenije, ki nastaja že več kot leto dni in bo temeljil na treh stebrih - obrambi, širši družbeni varnosti in odpornosti celotne družbe -, izkoristili prednosti, ki jih ima Slovenija znotraj zavezništva in čim manj denarja namenili za nakupe orožja zunaj Slovenije. "Kaj bo ta načrt vseboval, je prezgodaj govoriti," je dejal. Napovedal je, da bodo načrt predstavili predvidoma maja.

Presenečen nad ravnanjem Gregoriča

Nad ravnanjem poslanca Svobode Miroslava Gregoriča, ki naj bi opravljal nezdružljivi funkciji, je bil premier, kot je povedal za obe televiziji, tudi sam presenečen. Poudaril je, da sam ne bo presojal, saj za kršitve zakonskih obveznosti obstajajo ustrezni organi. "Če se bo pokazalo, da je zakon kršen, bo moral prevzeti odgovornost. Meni je zagotovljeno, da se bo podvrgel odločitvi pristojnih institucij," je dejal Golob.

Golob: Delali smo v tišini, zdaj se reforme počasi končujejo

Predsednik vlade je spregovoril tudi o reformah in spomnil na obljube iz januarja 2023 o seriji reform. "Delali smo v tišini, zdaj se reforme počasi končujejo. Nobena vlada doslej ni v začetku mandata zmogla napovedati šest reform in nobena vlada ni končala v prvem mandatu treh reform. V enem mandatu smo naredili več kot katerakoli vlada v zadnjih 20 letih. Ker smo imeli pogum in smo vztrajali pri svojih odločitvah," je dejal za POP TV.