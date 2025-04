Velikonočni recepti: ideje za pripravo zabavnih sladic z otroki #video

Na sredi velikonočne mize seveda kraljuje potica – z orehovim , rožičevim , kokosovim, pehtranovim ali čokoladnim nadevom. Skrbno zavita in zlato zapečena je nepogrešljiv simbol praznikov. A zakaj ne bi poleg nje letos na mizo postavili še nekaj igrivega, pisanega in otroško navihanega? Za piko na i velikonočni mizi lahko spečemo piškote v obliki zajčkov, piščančkov ali jajčk, ki bodo razveselili tako otroke kot odrasle.

Piškoti so enostavni za pripravo, dopuščajo veliko ustvarjalnosti in so odlična priložnost, da v peko vključimo tudi najmlajše. Tako smo se jih letos lotili z učenci Osnovne šole Ormož. S pomočjo Urške Fartelj , ki ustvarja kotiček za vse, ki radi kuhajo, in tudi tiste, ki mislijo, da jim to ne gre od rok, pa bi se želeli naučiti.

Ob obilici domišljije so v ormoški osnovni šoli nastali zabavni zajčki in sladka pisana velikonočna jajčka – vsak s svojim značajem, obliko in nasmehom. Ob tem pa ni dišalo samo po piškotih, temveč tudi po veselju, sodelovanju in uživanju ob sladkem druženju.

Vas zanima, kako so nastali ti ljubki velikonočni zajčki? Pokukajte v našo sladko delavnico in poiščite navdih za svojo praznično peko – skupaj z otroki, vnuki ali prijatelji. Ker so najlepši trenutki prav tisti, ki jih spečemo skupaj.

Če želite svojo kuhinjo napolniti z ustvarjalnim vrvežem in praznično energijo, so velikonočni piškoti prava izbira. Le pazite – ko jih enkrat spečete, se hitro zgodi, da jih zmanjka, še preden se popolnoma ohladijo!

Recept za velikonočne piškote

Tukaj so zajčki – tisti iz pečice, ne s travnika. Sladki, hrustljavi in prikupni ter popolnoma pripravljeni na veliko noč ali pa kar tako na navaden dan, ki potrebuje malo več sladkosti. Lahko jih spečete z otroki, okrasite po svoje in se poigrate z okusi.

Ormoški otroci so jih naredili v dveh različicah – ene kokosove, druge mandljeve. Prvi so nežni in dišeči po tropskih sanjah, drugi imajo priljubljen okus po oreških. Vi pa lahko naredite čisto take po svojem okusu, osnovnemu testu preprosto dodajte lešnike, orehe oz. katero drugo ustrezno sestavino.

Za osnovno testo potrebujemo:

300 g moke

80 g sladkorja

120 g masla sobne temperature

2 jajci

1 žlička pecilnega praška

1 vaniljev sladkor

Potrebujemo tudi:

2 žlici mletih mandljev

2 žlici kokosa​

poprova zrna za oči

sladkor v prahu za posip

​kokosove in lešnikove kroglice

jedilne barve

Postopek priprave:

Moko, pecilni prašek, sladkor in vaniljev sladkor premešamo, v sredini naredimo jamico ter vanjo ubijemo jajci. Okrog razporedimo na lističe narezano maslo.

Namig: Pazite, da maslo ni preveč mehko, saj to vpliva na teksturo piškotov. Maslo naj bo sobne temperature, a še vedno čvrsto, da bodo piškoti na koncu popolno hrustljavi.

Najprej z vilicami razžvrkljamo jajca in jim postopoma dodajamo moko. Ko se sestavine začnejo povezovati v enotno maso, testo pregnetemo z rokami, da postane mehko in gladko. Nastalo testo razdelimo na dva dela – v enega vgnetemo kokos, v drugega pa mandlje. Če se odločimo za osnovno različico brez dodatkov, kokos in mandlje preprosto izpustimo, brez potrebe po prilagajanju količine moke.

Obe kepi testa ovijemo v folijo za živila in ju postavimo v hladilnik za vsaj pol ure, da se testo potem lažje obdeluje.

Ohlajeno testo razvaljamo na rahlo pomokani površini in izrežemo zajčke, jajčka in druge priljubljene oblike. Za oči uporabimo cela zrna popra, ki jih nežno vtisnemo v testo.

Namig: Da se deska med valjanjem testa ne premika, jo podložite z vlažno kuhinjsko krpo. Ta bo poskrbela za dober oprijem in stabilnost, vi pa boste lahko testo razvaljali brez težav in nepotrebnega drsenja.

Piškote pečemo v pečici, segreti na 180 °C, približno 6 minut (ventilacijski program). Po peki, ko so piškoti še rahlo topli, jim na zadnjo stran prilepimo polovičke čokoladnih kroglic kot repek. Če se kroglice ne prilepijo dobro, lahko dodamo malo čokoladnega ali drugega ustreznega namaza, da se lepše oprimejo.

Za okraševanje jajčk pa smo uporabili jedilne barve in pisane bombone.

Mali trik za velik okus: domač vaniljev sladkor

Če želite, da piškoti zadišijo in zares očarajo z okusom, uporabite domač vaniljev sladkor. Priprava je povsem enostavna, njegov okus in vonj pa piškote dvigneta na povsem drugo raven.

Pravi vaniljev strok ima bogat in globok vonj, ki ga umetne arome preprosto ne morejo nadomestiti. V steklen kozarec stresite kristalni sladkor, vanj pa zakopljite vaniljev strok – lahko uporabite tudi tistega, iz katerega ste že postrgali semena in ste ga imeli namen zavreči. Kozarec dobro zaprite in pustite nekaj dni, da se arome prepojijo. Nato vse skupaj fino zmeljite z mlinčkom.

Vaš domači vaniljev sladkor bo zapolnil kuhinjo z naravnim vonjem vanilje in vsaki sladici dodal pridih pravega razkošja. Poleg tega je tak vaniljev sladkor brez umetnih dodatkov, samo s ščepcem potrpljenja in pravo vaniljo.

Velikonočni zajčki, ki so jih oblikovali otroci, niso bili le piškoti – bili so trenutki veselja, sodelovanja in domišljije. Vsak piškot je nosil svojo zgodbo, svoj izraz, svojo unikatnost – tako kot vsak otrok, ki ga je ustvaril. In prav v tem je lepota takšnih prazničnih delavnic: učimo se drug od drugega, podajamo tradicijo naprej in pri tem ne pozabimo, kako dragoceno je preživeti čas skupaj, brez hitenja in brez skrbi.

