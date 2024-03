Recept za velikonočne potičke, kakrših se spomnimo iz otroštva #video

Orehova potica velja za kraljico velikonočne mize. Čeprav ima vsaka gospodinja morda svoj najljubši recept, je včasih vredno poskusiti nekaj novega. Prazniki so idealna priložnost za to, saj nam omogočajo, da si vzamemo čas za peko sladkih dobrot. Letos k peki povabite svoje otroke ali vnuke in izkoristite to priložnost za učenje, zabavo in ustvarjanje dragocenih spominov. Ne moremo zagotoviti, da vaša kuhinja na koncu ne bo prekrita s sladkorjem, a se boste ob tem zagotovo zabavali.

Video: Jan Lukanović in Luka Petrič, montaža: Luka Petrič

Rožič – okusni spomin na preteklost

Med okuse otroštva zagotovo spadajo rožičeve potičke. V rokah šolarjev so te pričarale pristno sladkost in bogastvo okusov. Danes se rožič spet vrača v ospredje, a tokrat kot kulinarična mojstrovina, ki obuja spomine na brezskrbne dni. Ne glede na to, ali ga uporabljamo kot nadomestek za čokolado ali kot sestavino v prazničnih sladicah, rožič lahko navduši s svojim prazničnim značajem, ki nas popelje nazaj v čas brezskrbnih užitkov.

Zakaj ne bi letos svojim prazničnim receptom dodali posebnega pridiha in okusa? S svojo unikatno aromo in preprosto uporabo lahko rožič postane nepogrešljiva sestavina v vaši kuhinji.

Foto: Ana Kovač

Kako pripraviti okusne rožičeve potičke?

Ta preprost recept je odlična priložnost, da vključite najmlajše kuharske mojstre v ustvarjanje sladkih velikonočnih dobrot. Pripravljeni?

Za testo potrebujete:

Foto: Ana Kovač 500 g moke

1 žlica sladkorja

1 vaniljev sladkor z delčki vanilje

ščepec soli

1 beljak

1/2 kocke svežega kvasa ali 1 vrečka suhega kvasa

3 dl toplega mleka

1 dl olja

Sestavine za nadev:

Foto: Ana Kovač 300 g rožičeve moke

3–4 dl sladke smetane (odvisno od moke)

1 lonček kisle smetane

4 žlice sladkorja

1 žlička cimeta

2 žlički ruma

Sestavine za premaz:

1 rumenjak

3 žlice sladke smetane

Postopek priprave in peke:

Najprej pripravimo nadev. Sladko smetano segrejemo do vrenja. Odstavimo z ognja in dodamo rožičevo moko, cimet, rum in sladkor. Z žlico nadev dobro premešamo, čisto na koncu pa mu dodamo še kislo smetano, da bo nadev lepo sočen. Ker otroci v receptu niso uporabili ruma, so v nadev dodali kakšno žlico kisle smetane več. Pustimo počivati, da se sestavine lepo povežejo.

Foto: Ana Kovač

V posodo presejemo moko, naredimo v njej jamico, ki jo zalijemo s toplim mlekom, vanj nadrobimo kvas, dodamo žlico sladkorja in pustimo približno 8 minut, da se naredi kvasec.

Ko se kvasec speni, ob robu dodamo preostale sestavine in umesimo mehko testo. Olje vmešamo malo kasneje, v nasprotnem primeru tvegamo, da bi maščoba preprečila dihanje kvasovk in s tem dobro vzhajanje testa. Ni treba, da testo vzhaja, ga pa malo dlje gnetemo, da se vse sestavine lepo povežejo in se gluten oz. beljakovinske vezi v moki aktivirajo in bo testo lepo elastično. Če pri gnetenju uporabljate kuhinjskega robota, najprej mešajte pri nizki hitrosti, kar omogoča nastanek želene strukture testa.

Foto: Ana Kovač

Nato testo na pomokani površini na tanko razvaljamo v plahto, široko približno 25–30 centimetrov in dolgo en meter.

Testo premažemo z rožičevim nadevom. Če nadev ni mazav, mu po potrebi dodamo še malo smetane. Vse rožičeve moke namreč niso enako "suhe" in nekatere potrebujejo več, druge manj smetane. Največje vprašanje tu pa je: kdo lahko poliže žlico?

Testo zvijemo po dolžini in ga nato razrežemo na 8–10 centimetrov široke pogačice. Potem pripravimo premaz, rumenjaku dodamo smetano, ga z vilicami stepemo in z njim premažemo potičke.

Foto: Ana Kovač

Rožičevke nato pustimo vzhajati vsaj 15 minut. Ta čas pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Preden jih postavimo vanjo, jih preluknjamo, da med peko nadev ne odstopi od testa. Pečemo jih približno 30 minut oz. dokler ne dobijo lepe, rjavo-zlate barve. Po približno 10 minutah peke, če opazimo, da hitro rjavijo, jim znižamo temperaturo na 180.

Foto: Ana Kovač

Pečene rožičevke pokrijemo s krpo, da se počasi ohladijo in postanejo mehke. Preden jih postrežemo, jih posipamo s sladkorjem v prahu.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Medtem ko tradicionalna orehova potica že dolgo zaseda prestol na velikonočnih mizah, je čas, da letos odkrijemo še eno kulinarično skrivnost – rožič. Ta podolgovati strok prinaša izjemno aromo v vašo kuhinjo in lahko dopolni okuse tradicionalnih sladic na izjemen način. Preizkusite sami!

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

