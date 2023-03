Velikonočna potica tokrat malce drugače #video

Preden se prepustimo velikonočni pojedini, imamo še kar nekaj dela z načrtovanjem in pripravo jedi. Gre za praznik, ob katerem ima določena hrana posebno mesto na naših mizah, in slovenska tradicija veli, da potica ne sme manjkati. Tokrat vam predstavljamo potico, ki je pri nekaterih jedcih zelo lepo zapisana, drugi pa jo bodo morda šele zdaj preizkusili. Naš recept je izredno preprost in ni dvoma, da ne bi uspel tudi popolnim začetnikom v pripravi potic. Pazite le, da bodo vse sestavine sobne temperature, torej jih pustite na pultu že čez noč. Le tako bo testo rahlo in sočno. Pri gnetenju pazite, da ne dodate preveč moke. Če je testo še malce mokro, nič hudega, saj se bo moka med počivanjem in vzhajanjem dodatno povezala z mokrimi sestavinami.

Pehtran je v kulinariki pri nas široko razširjena začimba, ki jo lahko uporabljamo za odišavljanje peciv, dobro pa se ujame s spomladanskimi dobrotami, kot so jedi z lososom, piščancem, jagnjetino in teletino. Obogatil bo jajčne jedi, prav tako se dobro obnese kot začimba z janeževim pridihom pri mladi zelenjavi, špargljih in pečenem krompirčku. Z vejico svežega pehtrana, ki ima zelo močno aromo, lahko aromatiziramo kis. Svež ima veliko močnejšo aromo kot posušen, zato moramo pri pripravi jedi s suhim pehtranom podvojiti količino, če želimo doseči podoben učinek.

Foto: Shutterstock Priljubljena začimba, ki naj bi izvirala iz Sibirije, raste kot močna trajnica povsod na severni polobli in na primer v Franciji velja za kraljico začimb. Včasih so si s pehtranom v obuvalih poskušali povrniti vitalnost, v stari Grčiji so si z njim blažili zobobole, v Mongoliji pa je bil priznan kot rahlo uspavalo.

Pri nas pehtran uporabljamo v sladki potici s skutinim nadevom. Na Madžarskem ga dajo v kokošjo juho, v perzijski kuhinji je pehtran del krožnika z zelenjavo in zelišči, v Armeniji in vzhodnoevropskih državah pa se uživa s priljubljeno svetlozeleno gazirano pijačo.

Kraljica slovenskih družinskih pojedin: velika noč je njen praznik št. 1

Potica je v Sloveniji kraljica vseh večjih praznovanj, še posebej ob velikonočnih praznovanjih, ko poleg nje ne smejo manjkati šunka, hren in jajčne jedi.

Skoraj vsaka gospodinja ima svoj najljubši recept za pripravo potice, nekatere prisegajo na klasično orehovo, druge rade malce eksperimentirajo z drugimi nadevi. Med tako imenovane klasične pa pri nas spada tudi pehtranova, ki za mnoge sladokusce velja za najboljšo potico.

V sodelovanju z Agragoldom razkrivamo skrivnosti sočne pehtranove potice, ki se lepo poda na velikonočno mizo. Njena posebnost je, da je v nadevu mascarpone in je še posebej sočna.

Foto: Žiga Krančan

Sestavine za testo:

Foto: Žiga Krančan 400 g moke

20 g kvasa

80 g masla

60 g sladkorja AGRAGOLD

2 rumenjaka

1,7 dl mleka

0,5 dl ruma

limonina lupinica

ščepec soli

Foto: Žiga Krančan Nadev:

300 g sira mascarpone

85 g sladkorja AGRAGOLD

1 jajce

140 g masla

14 g pehtrana

Priprava:

Moko presejemo v posodo. Posebej v posodici naredimo kvasec: kvas, žlička sladkorja in moke ter malce toplega mleka. Pustimo približno 20 minut, da se napihne. Kvasec vmešamo v moko, dodamo stopljeno maslo, preostali sladkor AGRAGOLD, vaniljev sladkor, rumenjaka in mleko. Na rob moke zlijemo še rum, dodamo naribano limonino lupinico in ščepec soli. Vse skupaj premešamo in narahlo zgnetemo v voljno testo. Pokrijemo in na toplem pustimo vzhajati vsaj eno uro.

Če je kuhinja mrzla, pustimo testo vzhajati kar v pečici, ki smo jo predhodno minimalno ogreli.

Foto: Žiga Krančan

Medtem naredimo nadev: penasto zmešamo sladkor AGRAGOLD in mehko maslo. Mešamo kar dolgo časa. Dodamo sir mascarpone in jajce in spet dobro premešamo z mešalnikom.

Oblikovanje potice: ko testo naraste na približno dvojno količino, ga na pomokani površini razvaljamo v pravokotnik. Premažemo z nadevom, posujemo s sladkorjem v prahu AGRAGOLD in s pehtranom. Previdno zvijemo. Ker je potica zelo bogata z nadevom in zato težka, jo damo v pravokotni pekač, lahko tudi takšnega za srnin hrbet, če želimo malce posebno obliko. Pekač mora biti izdatno namazan z maslom in posut z moko. Prebodemo s palčko, da se v notranjosti ne delajo zračni žepi. Spet pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati še približno 20 minut, nato pa pečemo približno 50 minut na 180 °C.

Foto: Žiga Krančan

Recept za nadev št. 2: Klasičen recept za nadev vključuje navadno skuto, ki pa ji dodamo drobtine maslenih piškotov, da nadev ni preveč moker. Iz beljakov stepemo čvrst sneg, ga vmešamo v skuto in smetano, dodamo drobtine ter namočene in posušene rozine. Namazano potico posujemo s pehtranom. Foto: Žiga Krančan

300 g kisle smetane

4 beljaki

100 g sladkorja AGRAGOLD

drobtine treh maslenih piškotov

15–20 g pehtrana

rozine, ki jih prej namočimo v rumu

Kolač z borovnicami in pehtranom

Pehtran se v tem receptu zelo lepo ujame z borovnicami in limonino glazuro. Ker so kolački namočeni v limonin sirup, so še posebej sočni in osvežilni, ravno pravi za pomladansko sladkanje.

Sestavine:

Foto: Shutterstock 75 g masla sobne temperature

75 g sira mascarpone

150 g sladkorja AGRAGOLD

pol žličke vaniljevega ekstrakta

lupina ene limone

2 jajci

2 žlički nasekljanega pehtrana

120 g moke

žlička pecilnega praška

ščepec soli

120 g borovnic

Limonin sirup:

50 g sladkorja AGRAGOLD

50 ml limoninega soka

50 ml vode

nekaj listkov pehtrana

Limonina glazura:

120 g sladkorja v prahu AGRAGOLD

20 ml limoninega soka

nasekljane pistacije za dekoracijo

Priprava:

Namastimo pekač za kolač ali mafine in obložimo s papirjem za peko. Pečico segrejemo na 150 °C.

Za limonin sirup: vse sestavine v kozici zavremo in mešamo, da se sladkor stopi. Kuhamo pet minut in ohladimo.

Kolač: maslo, mascarpone, vaniljo in limonino lupinico dobro premešamo z mešalnikom. Posebej premešamo jajca in jih počasi dodamo masleni zmesi. Vmešamo še pehtran. V drugi posodi zmešamo moko, pecilni prašek, sol in narahlo vmešamo v jajčno zmes.

Testo naložimo v pekač. Posujemo z borovnicami in pečemo približno 18 minut.

Limonin sirup precedimo in ga s čopičem premažemo čez še vroče kolačke. Ohladimo jih.

Za limonino glazuro: premešamo sladkor in ravno toliko limoninega soka, da dobimo gosto zmes, ter jo z dresirno vrečko nakapljamo po kolaču. Posujemo s pistacijami ali drugo dekoracijo.

