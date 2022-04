Velikonočni kolački malce drugače: popolna eksplozija okusov #video

Velikonočni kolački so lahko nekaj čisto preprostega in očarljivega, lahko pa njihovo izdelavo dvignemo na precej višjo raven in postrežemo z ekstravagantnimi cupcaki, ki v svoji notranjosti skrivajo celo paleto različnih nadevov, krem in polnil. Celo najzahtevnejši jedci bodo navdušeni nad okusi, ki jih lahko ponudi tako majhna sladica, kot je mafin oziroma tortica, ki sliši na ime cupcake.

Velikonočni prazniki so odlična priložnost, da s slastnimi kolački zaokrožimo družinsko pojedino in presenetimo goste s popolno eksplozijo okusov.

Kreacije izpod rok izkušene slaščičarke

Sladice za letošnjo veliko noč smo pripravili skupaj s slaščičarko Špelo Peternelj, ki obvlada zahtevno oblikovanje tort in jedilnih figuric.

Pod njenimi rokami so nastale ne samo prekrasne, ampak predvsem zelo okusne dobrote, ki jih s spremembo dekoracije lahko spremenimo v sladice za katerokoli priložnost.

Predstavljamo recept za 12 mini tortic, v katerih se skrivajo jagodno polnilo, sveže jagode, mousse bele čokolade, drobljeni lešniki in lešnikov hrustek, na vrhu pa celotno zgodbo zaokrožujeta ganaša iz črne in bele čokolade. Dekoracija je prepuščena domišljiji vsakega ustvarjalca, lahko pa sledite našemu predlogu in se odločite za ljubke zajčke in minimalistična velikonočna jajčka.

Recept za 12 velikonočnih cupcake tortic

Sestavine za biskvit:

(Čas priprave: 35 minut skupaj s peko)



190 g sladkorja AGRAGOLD

30 grama kakava

1/2 žličke pecilnega praška

1/2 žličke sode bikarbone

1/2 žličke alkoholnega kisa

1/4 žličke soli

1 veliko jajce

120 g mleka

80 g olja

120 g vrele vode

Postopek za biskvit:

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pripravimo pekač za mafine in vanj položimo papirčke za mafine.

Pripravimo posodo za suhe sestavine in v njej stehtamo sladkor in sol, v posodo presejemo moko, kakav, mandljevo moko, pecilni prašek ter sodo bikarbono. Suhe sestavine z metlico nežno premešamo. Postavimo na stran.

V drugi posodi stehtamo 120 gramov vode in jo zavremo. Postavimo na stran.

V tretji posodi stehtamo mleko, dodamo alkoholni kis, olje in jajce ter premešamo z metlico.

Mokre sestavine, vendar za zdaj še brez vrele vode, prelijemo čez suhe in z metlico nežno premešamo. Pazimo, da ne mešamo preveč. Na koncu maso prelijemo še z vrelo vodo in z metlico nežno premešamo.

Maso prelijemo v vrček in jo počasi vlivamo v modelčke za mafine.

Pečemo jih približno 20 minut in nato ohladimo.

Jagodno polnilo

(Čas priprave: 15 minut, pripravite ga en dan prej)

Sestavine:

zamrznjene jagode skuhamo, da se čisto zmehčajo, s paličnim mešalnikom spasiramo, nato jih precedimo, da dobimo 182 g pireja)

32 g kristalnega sladkorja AGRAGOLD

4 g pektina

2,5 g limoninega soka

nekaj drobno narezanih svežih jagod za mafine

Postopek:

V manjši skledici zmešamo skupaj sladkor in pektin. Jagodni pire in limonin sok damo v posodo ter zmes segrejemo na 40 stopinj Celzija (merimo s kuhinjskim termometrom). Ko zmes doseže 40 stopinj Celzija, vanjo v treh korakih z metlico vmešamo sladkor s pektinom. Ko je sladkor s pektinom popolnoma vmešan, zmes ponovno zavremo in pustimo, da vre eno minuto.

Prelijemo v posodo ter s folijo za živila naredimo stik med folijo za živila in jagodnim polnilom, da se ne naredi skorjica. Pustimo, da se ohladi. V zaprti posodi lahko hranimo v hladilniku tudi do pet mesecev.

Mousse bele čokolade

(Čas priprave: 10 minut)

Sestavine:



1 g želatine v listih

40 g mleka

50 g stepene sladke smetane

Postopek:

V manjši skledici v mrzli vodi namočimo en gram želatine. V posodi si pripravimo čokolado in jo postavimo na stran. V drugi posodi zavremo 40 gramov mleka, dodamo odcejeno želatino, ki smo jo predhodno namočili, in prelijemo čez belo čokolado. Počakamo eno minuto in premešamo s spatulo, da se čokolada v celoti stopi. Stepemo sladko smetano in jo nežno primešamo stopljeni čokoladi. S folijo za živila naredimo stik s čokolado in jo shranimo v hladilnik do uporabe.

Stepen ganaš bele čokolade

(Čas priprave: 10 minut, naredimo en dan prej)

Sestavine:

80 g bele čokolade

45 g sladke smetane

100 g mrzle sladke smetane

kapljica zelene jedilne barve

kapljica rumene jedilne barve

Postopek:

V posodi si pripravimo čokolado in jo postavimo na stran. V drugi posodi zavremo 45 gramov smetane in jo prelijemo čez belo čokolado. Počakamo eno minuto in premešamo s spatula, da se čokolada v celoti stopi. Prilijemo še 100 gramov mrzle sladke smetane, dodamo jedilni barvi in premešamo. Nato z ročnim mešalnikom zmešamo, da dobimo gladko homogeno zmes. S folijo za živila naredimo stik s čokolado in jo shranimo v hladilnik za najmanj osem ur, še boljše pa je, če jo naredimo en dan prej.

Stepen ganaš temne čokolade

(Čas priprave: cca. 10 minut, naredimo en dan prej)

Sestavine:

80 g temne čokolade (60-odstotne)

85 g sladke smetane

160 g mrzle sladke smetane

Postopek:

V posodi si pripravimo čokolado in jo postavimo na stran. V drugi posodi zavremo 85 gramov smetane in jo prelijemo čez temno čokolado. Počakamo eno minuto in premešamo s spatulo, da se čokolada v celoti stopi. Prilijemo še 165 gramov mrzle sladke smetane in premešamo. Nato z ročnim mešalnikom zmešamo, da dobimo gladko homogeno zmes. S folijo za živila naredimo stik s čokolado in jo shranimo v hladilnik za najmanj osem ur, še boljše pa je, če jo naredimo en dan prej.

Lešnikov hrustek

(Čas priprave: 5 minut)

Sestavine:

40 g lešnikovega namaza

40 g sladolednih kornetov ali oblatov za napolitanke

30 g mlečne čokolade

Postopek:

V manjši skledici stopimo mlečno čokolado. Sladoledne kornete ali oblate zdrobimo in jih skupaj z lešnikovim namazom primešamo stopljeni mlečni čokoladi.

Zaključna priprava cupcakov in dekoracija

Pripravimo si nastavek za brizganje, s katerim bomo z večjim delom luknjice v mafine izdolbli luknje. Vse sestavine si pripravimo in jih nabrizgamo v luknje mafinov.

Začnemo z lešnikovim hrustkom, nadaljujemo z jagodnim polnilom, dodamo narezane sveže jagode in mousse bele čokolade.

Sledi zaključno okraševanje. Iz hladilnika vzamemo oba ganaša. V tistega z belo čokolado kanemo po eno kapljico zelene in rumene jedilne barve, da dobimo lep pastelni odtenek za velikonočne tortice.

Ganaša stepemo vsakega posebej in ju nadevamo vsakega v svojo vrečko za brizganje. Nekaj kolačkov okrasimo z rjavim ganašem, posujemo z drobljenimi lešniki ali pistacijami ter nanje postavimo različne okrasne figurice.

Kolačke z zelenim ganašem iz bele čokolade lahko okrasimo z jedilnimi velikonočnimi jajčki, ki smo jim naredili gnezdo iz nastrgane čokolade.

