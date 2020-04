Velikonočna torta in kruh za še slajši zajtrk #recept

Foto: Getty Images Tradicija za veliko noč zapoveduje, da je naša velikonočna miza obložena s pisanimi pirhi, odlično domačo potico, sočno šunko in sveže naribanim hrenom.

Pogosto se na njej znajde še kakšna druga dobrota – pinca, ki je značilna predvsem za Primorsko, pletenica, šunka v testu, domač hlebec kruha in tudi kakšna torta ali piškoti v obliki zajčkov in piščančkov.

Velika noč velja za tisti praznik, kjer se lahko odlično spojita bogata kulturna dediščina kraja in brezmejna kuharska ustvarjalnost domačih kuharic in kuharjev. Nedvomno je to prava priložnost, da se družina za nekaj ur združi za isto mizo in brezskrbno poklepeta ob domačih grižljajih.

Foto: Getty Images Velikonočni zajček je nekakšen varuh velikonočnih jajc. Prvič naj bi se zajček na praznovanjih pojavil v Nemčiji v 16. stoletju. Čez stoletja pa se je navada skrivanja jajčk preselila tudi drugam po svetu. Danes je iskanje pirhov prav zabavna velikonočna dogodivščina, ki jo pripravljajo številne družine, predvsem, da bi zabavale najmlajše. Zajčki jajčke skrivajo v stanovanju, dvorišču, vrtu, včasih tudi v hlevu.

V znamenju zajčka

Zajčki predstavljajo zelo pomemben simbol velike noči. Ne samo v obliki čokoladnih figur, pojavijo se tudi v zanimivih dekorativnih potiskih in ne nazadnje v kulinaričnih dobrotah. Sladice in kruhki v obliki zajčkov, zajčjih repkov in uhljev so prikupne kulinarične popestritve.

Foto: Getty Images

Z zajčjimi uhlji iz papirja lahko tako popestrimo pirhe, nataknemo jih pa lahko tudi na pisane mafine in druge kolačke. Zajček je poleg rumenih piščančkov prava maskota velike noči, predvsem skozi navihane oči malčkov. Prav z njihovo pomočjo in predvsem z njihovo brezmejno domišljijo pa bo vaša velikonočna ustvarjalnost še bolj pravljična.

In ker zajček obožuje korenje, se nanj spomnimo tudi pri ustvarjanju sladic. Ena takšnih je vrhunska korenčkova torta, ki jo otroci obožujejo.

Foto: Getty Images

Torto lahko nadgradite na različne načine. Z namazi in dekoracijami. Biskvit je pa tako dober, da je že dovolj, da ga samo posujete z debelo plastjo sladkorja v prahu.

Sestavine:

5 jajc

1 skodelica (250 ml) sladkorja Agragold

vaniljev sladkor

1,5 skodelice moke

1 pecilni prašek

0,5 skodelice sončničnega olja

0,5 skodelice mleka

110 g zmletih orehov ali mandljev

350 g naribanega korenja

500 ml smetane za stepanje

Dekoracija

Priprava:

Sladkor jajca in vaniljev sladkor penasto vmešamo, da nastane svetla in gosta masa. Med mešanjem dodamo olje in mleko, nato še moko s pecilnim praškom in zmlete orehe. Na koncu s kuhalnico vmešamo še korenje.

Testo vlijemo v namaščen okrogel pekač in pečemo približno 45 minut na 170 stopinjah Celzija.

Ko bo testo ohlajeno, ga prerežemo na pol in premažemo s stepeno smetano. Torto sestavimo skupaj in jo še od zunaj premažemo. Okrasimo jo nato po želji – z bombončki v obliki korenčkov ali pirhov, mletimi orehi ali svežim cvetjem.

Čudovita dekoracija, s katero se lahko tudi posladkate

Rdeča nit velike noči je tudi namizna edinstvena dekoracija. Lično pripravljena miza je središče družinskega druženja.

Ena od velikonočnih dobrot, ki so postale skoraj obvezne, je nedvomno sladki velikonočni kruh, ki ga lahko oblikujete na različne načine – bodisi v navihanega zajčka ali ljubko gnezdo za vaše pirhe.

Predstavljamo vam recept za tradicionalna gnezda. Z malo vaje pa lahko iz testa oblikujete najrazličnejše oblike.

Sestavine:

650 g moke

2 jajci

180 g sladkorja Agragold

70 g margarine ali masla

200 g mleka

1 kvas

1 vaniljev sladkor

Postopek:

V večji skledi najprej zdrobite kvas v mlačno mleko. Nekoliko pomešajte in dodajte še sladkor, zmehčano maslo ali margarino. Dobro premešajte in dodajte še jajci. Med mešanjem dodajte še moko z vaniljevim sladkorjem. Mešajte toliko časa, da boste dobili mehko testo, ki bo sicer na dotik nekoliko lepljivo.

Pokrijte s folijo in pustite vzhajati približno eno uro oziroma toliko časa, da doseže testo dvojno količino.

Testo postavite na pomokano površino in ga razdelite na 12 enakih delov (100 g vsak).

Vsakega razvaljajte na daljši svaljek. Po dva skupaj spletete v kito in oblikujete v gnezdo.

Gnezda postavite na pekač, ki ste ga obložili s papirjem za peko. Postavite jih v pečico, da še malo vzhajajo (30−40 minut).

Vsakega premažite z razžvrkljanim rumenjakom, v katerega ste dodali dve žlici mleka.

Pečete približno 20 minut na 180 stopinjah Celzija.

Ne glede na to kakšno obliko bodo letos dobile vaše velikonočne dobrote, ne pozabite predvsem na dvoje: na dobro merico sladkorja in na sladke nasmehe. To sta glavni sestavini nepozabnih praznikov.

