Ko se temperature spustijo, se priležejo kuhane jedi, ki nas pogrejejo od znotraj. Ena od klasik, ki ne gredo nikoli iz mode, je piščančji paprikaš. Ta se še posebej prileže v hladnih dneh, ko si zaželimo nekaj krepkega in toplega.

V tej jedi boste našli popolno ravnovesje okusov sočnega piščanca in bogate zelenjavne omake. Recept ni zapleten, rezultat pa bo navdušil vso družino.

Kaj potrebujete?

1 razkosan piščanec

2 čebuli

150 g stebelne zelene

2 stroka česna

2 korenčka

1 sveža paprika

250 g pasiranega paradižnika

150 ml belega vina

2 lista lovorja

2 čajni žlički mlete sladke paprike

pol čajne žličke mlete pekoče paprike

sol in poper

Postopek

K paprikašu se prileže žlica kisle smetane. Foto: Shutterstock Čebulo, česen, zeleno in korenje nasekljajte na drobno, papriko narežite na kocke. V večjem loncu zagrejte olje in na njem okoli pet minut pražite čebulo, da postekleni, nato dodajte še preostalo nasekljano zelenjavo. Kuhajte deset minut, da se zmehča, nato pa dodajte kose piščanca in jih na hitro popecite z vseh strani. Posujte z žlico moke, premešajte in zalijte z belim vinom. Ko alkohol izpari, dodajte še mleto sladko in pekočo papriko, solite in poprajte, dodajte lista lovorja in zalijte z vodo ali jušno osnovo, da so vse sestavine v loncu pokrite. Premešajte in na zmernem ognju kuhajte okoli 15 minut. Nato dodajte še pasiran paradižnik, dobro premešajte, pokrijte s pokrovko in na zmernem ognju kuhajte od 30 do 45 minut, da se meso povsem zmehča in skuha.

Paprikaš postrezite s prilogo, odlično se ujame s širokimi rezanci, njoki, polento ali kuhanim krompirjem.

