To je najboljši bučni recept letošnjega leta
Na prazniku buč v Središču ob Dravi so izbrali najboljši bučni recept 2025 – med množico prijavljenih jedi je slavila slana bučna rulada s šunko. Vas zanima, kakšna je? Imamo recept!
Slana bučna rulada s šunko
Popolna ideja za hladno predjed ali prigrizek, ki navduši z bučnim okusom in lepo barvo. Preprosta priprava, čudovit rezultat!
Recept je prispevalo Turistično olepševalno društvo Stranice, avtorica recepta je Vilma Topolšek.
Sestavine za testo:
- 3 jajca
- 1 žlička soli
- 3 žlice moke
- 1 kisla smetana
- 4 žlice mletih bučnih semen
- 1 pecilni prašek
- 2 žlici bučnega olja
Sestavine za nadev:
- kisla smetana
- hren
- 4 žlice skute
- šunka
Priprava:
- Jajca stepemo ter primešamo moko s pecilnim praškom, sol, kislo smetano in mleta bučna semena.
- Testo vlijemo v pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo pri 180 stopinj Celzija.
- Pečeno testo zavijemo v vlažno kuhinjsko krpo in pustimo, da se ohladi.
- Za nadev zmešamo kislo smetano, hren in skuto, začinimo s ščepcem soli.
- Ohlajeno testo premažemo z nadevom, obložimo s šunko in zvijemo v rulado.
- Pred serviranjem pustimo, da se dobro ohladi.
Namig: Če želite izrazito zeleno barvo, v maso dodajte dve žlici zmiksane špinače.
