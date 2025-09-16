Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

To je najboljši bučni recept letošnjega leta

bučno olje, bučna semena | Kakovostno bučno olje bo ruladi dalo prijeten okus in lepo zeleno barvo. | Foto Shutterstock

Kakovostno bučno olje bo ruladi dalo prijeten okus in lepo zeleno barvo.

Foto: Shutterstock

Na prazniku buč v Središču ob Dravi so izbrali najboljši bučni recept 2025 – med množico prijavljenih jedi je slavila slana bučna rulada s šunko. Vas zanima, kakšna je? Imamo recept!

Slana bučna rulada s šunko

Popolna ideja za hladno predjed ali prigrizek, ki navduši z bučnim okusom in lepo barvo. Preprosta priprava, čudovit rezultat!

Recept je prispevalo Turistično olepševalno društvo Stranice, avtorica recepta je Vilma Topolšek.

slana bučna rulada | Foto: Praznik buč Foto: Praznik buč Sestavine za testo:

  • 3 jajca
  • 1 žlička soli
  • 3 žlice moke
  • 1 kisla smetana
  • 4 žlice mletih bučnih semen
  • 1 pecilni prašek
  • 2 žlici bučnega olja

Sestavine za nadev:

  • kisla smetana
  • hren
  • 4 žlice skute
  • šunka

Priprava:

  1. Jajca stepemo ter primešamo moko s pecilnim praškom, sol, kislo smetano in mleta bučna semena.
  2. Testo vlijemo v pekač, obložen s peki papirjem, in pečemo pri 180 stopinj Celzija.
  3. Pečeno testo zavijemo v vlažno kuhinjsko krpo in pustimo, da se ohladi.
  4. Za nadev zmešamo kislo smetano, hren in skuto, začinimo s ščepcem soli.
  5. Ohlajeno testo premažemo z nadevom, obložimo s šunko in zvijemo v rulado.
  6. Pred serviranjem pustimo, da se dobro ohladi.

Namig: Če želite izrazito zeleno barvo, v maso dodajte dve žlici zmiksane špinače.

