Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
8.43

buče bučno olje Središče ob Dravi Praznik buč

V Središču ob Dravi postregli kar 22 metrov dolgo bučno rulado

22. praznik buč | Foto Arhiv organizatorja

Foto: Arhiv organizatorja

V soboto je Središče ob Dravi znova zaživelo z že 22. praznikom buč, največjo prireditvijo, posvečeno Štajersko prekmurskemu bučnemu olju.

Obiskovalce je čakalo pravo kulinarično razvajanje. Ob tradicionalnem 22. prazniku buč so spekli 22 metrov dolgo bučno rulado, v kateri je bilo skritih pet zlatnikov za pravo doživetje obiskovalcev. Rulado so razrezali in brezplačno razdelili, srečneži z zlatnikom pa so se na glavnem odru pomerili v zabavnem tekmovanju z odkrivanjem okusov bučnih jedi z zavezanimi očmi, kjer so podelili tudi glavno nagrado praznika.

22. praznik buč | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja

Tradicionalni del letošnjega dogajanja je bilo tekmovanje v kuhanju bučnega golaža, kjer so ekipe v velikih kotlih pripravljale svoje različice te priljubljene jedi. Tekmovanje vsako leto pritegne številna društva, mojstre in ljubitelje kuhanja, ki se pomerijo v ustvarjalnosti in okusu. Obiskovalce je letos prav tako razveselila razstava jedi s pridihom Štajersko prekmurskega bučnega olja in buč, za katero so recepte prispevala številna društva iz vse Slovenije, s čimer je bil dogodek poln okusnih idej za pripravo jedi doma.

22. praznik buč | Foto: Arhiv organizatorja Foto: Arhiv organizatorja

Na odru je vzdušje ogrela pevka Nika Zorjan, dogajanje pa je povezovala igralka Urška Vučak Markež.

buče bučno olje Središče ob Dravi Praznik buč
