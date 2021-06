Torti Pavlovi je dala ime ruska balerina. Zaradi svoje rahle bele skorjice tortica spominja na elegantno baletno obleko. Foto: Uroš Majerle

Svojega šolarja razveselimo z zabavo ob koncu šolskega leta, saj je bilo to leto še posebej naporno, zato si zasluži malce več naše pozornosti.

Pripravili smo vam odličen recept, ki je narejen tako hitro, da jih lahko pripravijo tudi začetniki. Pavlova je slaščica iz beljakov in kreme, ki je svoje ime dobila po ruski balerini Ani Pavlovi. Njej v čast so jo pripravili v 20. letih prejšnjega stoletja med njeno turnejo po Avstraliji in Novi Zelandiji, kjer je tortica postala pravi hit in jo posebej radi pripravljajo poleti.

Rahlo belo veselje

Osnova za Pavlovo je čvrst beljakov sneg, nadev pa lahko naredimo vsakič malce drugačen. Foto: Uroš Majerle

Skorjica Pavlove je praviloma hrustljava, sredica pa mehka, da se kar stopi v ustih. Obložimo jo lahko z navadno sladko stepeno smetano, lahko pa ji dodamo tudi lonček grškega jogurta, če želimo, da ima tortica bolj svež okus.

Tortico lahko izdelamo v običajni velikosti za torte – v tem primeru na papir za peko naložimo celotno maso. Tokrat pa smo si za predpočitniško zabavo zamislili male pavlove, ki so še bolj ljubke in bodo šle najmlajšim zares v slast.

Mini Pavlove

Košarice iz snega:

4 beljaki

ščepec soli

20 dag kristalnega sladkorja AGRAGOLD

1 žlica belega ali jabolčnega kisa

1 žlica koruznega škroba

Nadev:

pol litra sladke smetane

žlica sladkorja AGRAGOLD

sadje za dekoracijo

sladkor v prahu AGRAGOLD

Beljake moramo stepsti v čvrst sneg. To je osnova vsake sladice iz beljakov. Foto: Uroš Majerle

Beljake moramo dati prej iz hladilnika, ker morajo biti za pripravo snega sobne temperature. Iz njih naredimo trd sneg. Po nekaj sekundah stepanja dodamo ščepec soli.

Postopoma dodajamo 20 dag kristalnega sladkorja AGRAGOLD, kis in škrob. S snegom napolnimo dresirno vrečko in z zvezdastim nastavkom na papirju za peko oblikujemo košarice. Med košaricami naj bo nekaj centimetrov razmika, ker med peko malce narastejo.

Pečico ogrejemo na 150° C in jih pečemo uro in pol. Košarice ohladimo kar na pekaču, lahko pa jih pustimo stati tudi čez noč.

Mini tortice oblikujemo z dresirno vrečko, osnovo za večje torte pa lahko oblikujemo kar z žlico – preprosto naložimo sneg na pekač. Foto: Uroš Majerle

Za nadev:

Ohlajene košarice previdno položimo na okrasni krožnik, ker so zelo krhke. Za nadev stepemo sladko smetano, ki smo jo osladili z žlico sladkorja AGRAGOLD. Smetani lahko dodamo tudi dve vrečki utrjevalca.

Dresirno vrečko napolnimo s stepeno smetano in okrasimo beljakove košarice. Po vrhu obložimo z različnim sadjem ter obilno posujemo s sladkorjem v prahu AGRAGOLD.

Za še več okusa: Pavlove z jajčno kremo

Če nam pri peki Pavlove ostanejo rumenjaki, lahko iz njih naredimo jajčno oziroma slaščičarsko kremo. Foto: Uroš Majerle

Naše Pavlove so napolnjene s stepeno sladko smetano in sadjem. Lahko pa se poigramo tudi z vaniljevo kremo, ki zahteva malce več dela, vendar je končni izdelek še bolj okusen. Jajčna krema je klasična slaščičarska krema, ki jo lahko uporabljamo za princeskine krofe, navadne krofe, torte in druga peciva. Največji sladokusci pa si jo privoščijo v kozarcu s stepeno sladko smetano.

Košarice oziroma tortno osnovo naredimo po enakem receptu.

Sestavine za jajčno kremo:

4 rumenjaki

vaniljev sladkor ali vaniljev strok

6 žlic kristalnega sladkorja AGRAGOLD

4 žlice škroba

pol litra sladke smetane

6 dl mleka

Priprava:

Skupaj zmešamo rumenjake, vaniljev sladkor ali postrgamo vaniljev strok, sladkor in škrob. Nastati mora gladka zmes kot za puding. Segrejemo mleko, vendar ne sme zavreti.

Rumenjakovo zmes počasi vlijemo v mleko in enakomerno mešamo z metlico, da se zgosti. Kremo vlijemo v drugo posodo in jo prekrijemo s prozorno folijo, da se na vrhu kreme ne naredi mlečna skorjica. Kremo ohladimo in jo ohlajeno stepemo z mešalnikom. Posebej stepemo še sladko smetano in jo vmešamo v ohlajeno in stepeno jajčno kremo. Krema je pripravljena za nadevanje Pavlove oziroma drugih slaščic.

Pavlove so pripravljene hitro in skoraj zagotovo vedno uspejo. Foto: Uroš Majerle