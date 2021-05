Breskvice so večna klasika, ki nas še nikoli niso razočarale, saj so sočne, lepe na pogled in jih imamo radi na vseh družinskih praznovanjih, porokah, obletnicah in tudi kar tako, na prvem spomladanskem pikniku.

Medtem ko nas pomlad še malce preizkuša in se sramežljivo skriva za oblaki in dežjem, si jo lahko pričaramo s pecivom, ki nam bo takoj privabilo nasmeh na ustnice.

Ko boste letos pripravljali prvo družinsko pojedino na prostem, poskrbite, da boste gostom ponudili sočne breskvice, ki jih boste po našem receptu pripravili vsaj kakšen dan prej. Kdor se priprave breskvic še ni lotil, naj ga potolažimo. Recept je dovolj preprost, da ga bodo obvladali tudi začetniki peke piškotov.

Za popoln uspeh potrebujete kakovostne sestavine, osnovne spretnosti oblikovanja piškotov in nekaj potrpežljivosti, saj se morajo piškotki vmes malce sušiti in ohlajati. Povrh pa seveda sladkor vrhunske kakovosti, ki zaokroži vse okuse v tem klasičnem drobnem pecivu.

VIDEORECEPT:

Recept za sočne breskvice

Testo:

2 jajci

250 g mletega sladkorja AGRAGOLD

250 g margarine za peko

750 g moke TIP 400

2,5 dl sladke smetane

1 pecilni prašek

1 vaniljev sladkor

Margarino za peko stopimo.

Nadev:

piškotne drobtine

5–10 g mletih orehov

2 žlici čokolade v prahu

5 dag masla

žlica ruma

1 vaniljev sladkor

nekaj žlic marmelade

Za oblikovanje:

120 g stopljenega masla

barve za živila: hruška, jagoda

6 dl jabolčnega soka

kristalni sladkor AGRAGOLD

Izdelava piškotov:

Ne smemo delati prevelikih kroglic, ker piškotki malce narastejo in bodo breskvice prevelike.

Jajca in sladkor penasto zmešamo. Dodamo stopljeno margarino in smetano ter zmešamo. Dodamo moko, pecilni prašek in vaniljev sladkor.

Zgnetemo testo in ga zavijemo v folijo ter damo v hladilnik, kjer naj počiva vsaj eno uro, sicer se bo testo drobilo.

Iz testa oblikujemo kroglice v velikosti majhnega oreha.

Pečemo 18 minut pri 180 stopinjah Celzija.

Ko so piškotki pečeni, v še tople z majhnim nožkom izdolbemo luknjice. Piškotne drobtine shranimo v skledo za nadev.

Izdelava nadeva:

Z nadevom namažemo po dva piškotka.

Piškotne drobtine v skledi zmešamo z orehi, čokolado in kristalnim sladkorjem. Dodamo malce masla, žlico ruma, vaniljev sladkor in toliko marmelade, da bo nadev lepo mazljiv.

Za izdelavo breskvic po dva piškotka napolnimo z nadevom in ju sestavimo v breskvice. Položimo jih na krožnik ali mrežico ter namešamo barve.

Oblikovanje:

Na koncu vas čaka še malce umetniškega ustvarjanja.

Barve po kapljicah vmešamo v sok. Za naš recept smo uporabili arome jagod in hrušk, lahko pa vzamete tudi druga tekoča barvila za živila. Za vsako barvo uporabimo svoj lonček.

Breskvice pomakamo v barve – en del v rumeno barvo, drug del v rdečo. Polagamo jih na mrežico ali papirnate serviete, da se barve posušijo.

Posušene breskvice s čopičem premažemo z maslom in jih povaljamo v kristalnem sladkorju AGRAGOLD.

Pri oblikovanju lahko delo prepustimo tudi najmlajšim članom družine, saj bodo uživali v barvanju in sladkanju piškotov.

Breskvice kot čudovito darilce

Tako čudoviti piškotki so kot nalašč za prelepo darilce, ki ga lahko ob koncu druženja podarite svojim gostom. Po tri breskvice položite v lično škatlico, lahko tudi papirnato vrečko in okrasite s pomladnimi motivi, tako bo darilo nared.