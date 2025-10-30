Takšno bo vreme za praznični konec tedna: v noči na ponedeljek sledi preobrat #animacija

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, na skrajnem vzhodu pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Padavine na zahodu se bodo še nekoliko okrepile in se čez dan prehodno razširile proti vzhodu. Na praznični petek bo sprva precej oblačnosti, ki se bo čez dan tanjšala in trgala. V soboto in nedeljo pa bo na zahodu večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo, je zapisano na straneh Arsa. V noči na ponedeljek sledi vremenski preobrat, saj nas bo prešla vremenska fronta, nato "sledi nekaj suhih dni pod vplivom azorskega anticiklona", še napovedujejo na strani Neurje.si.

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, na skrajnem vzhodu pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Padavine na zahodu se bodo še nekoliko okrepile in se čez dan prehodno razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, popoldne pa bo veter postopno slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

"V zadnjih dneh oktobra bo vreme pod vplivom jugozahodnega vetra, ki bo nad naše kraje prinašal vlago iznad Sredozemlja. Takšen tip vremena bo s sabo prinesel tudi padavine. Največ jih bo do konca tedna v zahodni polovici Slovenije, najmanj pa na severovzhodu," poroča Arso.

Foto: Arso

Jutri bo sprva precej oblačnosti, ki se bo čez dan tanjšala in trgala. Le na severnem Primorskem bo ostalo večinoma oblačno, občasno bo še rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 8, najvišje dnevne od 16 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 14 stopinj Celzija, je še zapisano na spletnih straneh Arsa.

Tudi v soboto bo več oblačnosti na zahodu in več jasnine proti vzhodu. Topleje bo, najvišja dnevna temperatura se bo ponekod ob koncu tedna približala 20 stopinjam Celzija.

Kakšno bo vreme konec tedna?

V soboto in nedeljo bo na zahodu večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Proti vzhodu in v delu osrednje Slovenije bo več sončnega vremena. Po nekaterih kotlinah bo v soboto zjutraj lahko tudi megleno. Precej toplo bo za ta čas, dodajajo na Agenciji za okolje.

Noč na ponedeljek prinaša spremembe: Slovenija bo pod vplivom azorskega anticiklona

"V noči na ponedeljek nas bo prešla vremenska fronta, nato sledi nekaj suhih dni pod vplivom azorskega anticiklona," poroča spletna stran Neurje.si.

Na Neurje.si so dodali, da ob prehodu vremenske fronte v noči na ponedeljek lahko pričakujemo okrepitev padavin, ki se bodo razširile in zajele večino Slovenije. V južnih predelih države obstaja tudi povečana verjetnost za nevihte, so dodali.

Novi prognostični zemljevidi razkrivajo dramatične dni za del Evrope: je lahko na udaru tudi Slovenija?

Meteorologi iz organizacije Severe Weather Europe opozarjajo na dinamično in nestabilno vremensko situacijo, ki bo zaznamovala začetek novembra. Po njihovih najnovejših napovedih bodo globoki atlantski valovi, ki jih podpirajo izjemno tople morske površine, prinesli valove dežja, vetra in toplejšega zraka v Zahodno in Srednjo Evropo. Ta globoka jesen, kot so jo poimenovali, bi lahko povzročila poplave in ekstremne vremenske razmere, zlasti na obalnih območjih.

Napoved temelji na trenutnih opazovanjih in modelih, kot so modeli NOAA in Windy ter poudarja tipično jesensko vreme nad severnim Atlantikom. Na zahodu se tako lahko razvijejo velike masovne kompozicije, ki na celino pošiljajo ogromne količine vlage in toplote.

"To bo ustvarilo dolgo obdobje nestabilnega vremena z deževnimi fazami, ko se bo bližal začetek novembra," pravijo strokovnjaki iz organizacije Severe Weather Europe in poudarjajo vlogo conskega kroženja z Atlantika, ki bo toploto prineslo v Evropo.

Toplejša temperatura morske gladine utegne biti ključen element za vremensko dogajanje tudi v Sloveniji

Ključni element za tovrstno vremensko dogajanje, ki utegne doseči tudi Slovenijo in Hrvaško, je bistveno toplejša temperatura morske gladine sredi jeseni, ki je posledica vročega poletja in globalnih podnebnih sprememb. Temperature morja po Evropi se gibljejo od 22 do 23 stopinj Celzija v zahodno-osrednjem Sredozemlju in zahodno od Iberskega polotoka proti Azorom, do nižjih in srednjih 15 stopinj Celzija v Zahodni Evropi, Severnem in Baltskem morju. Kot napovedujejo meteorologi, bodo tovrstna toplejša obdobja prekinili valovi hladnejšega zraka, a se bo na splošno november začel s toplejšimi od povprečnih temperatur.

🌍 Wetter-Zoom Europa



🌦️ Ein Tief über der Ostsee bringt heute in Mitteleuropa viele Wolken & etwas Regen



☀️ Von W her sorgt ein kleines Zwischen-Hoch für freundlicheres Wetter



🌊 Mittelmeerraum: Schauer & Gewitter, Iberischen Halbinsel mehr Sonne — bei den Britischen Inseln… pic.twitter.com/5fqobwDIB1 — Meteored Deutschland (@MeteoredDE) October 30, 2025

Topla morja bodo frontalne sisteme oskrbovala z dodatno vlago, kar bo povzročilo močne padavine po vsej Zahodni Evropi. Dež, ki se bo okrepil nad gorami, lahko od nocoj do naslednjega tedna pričakujejo na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Škotskem, v zahodni Iberiji in jugozahodni Norveški.

Nastaja bombastični ciklon

Bombastični ciklon, ki utegne nastati pred obalo Zahodne Evrope, bo nad Atlantikom in Biskajskim zalivom povzročil močan veter do 130 kilometrov na uro, ob obalah Francije, Irske in Škotske pa povzročil nevarne tokove in visoke valove.

Dodaten dejavnik je oslabljen orkan Melissa, ki je že opustošil Jamajko in je zdaj del širše atlantske dinamike, dodajajo. V baltski regiji bi lahko anomalije toplega morja pozneje pozimi sprožile obilnejše snežne ali deževne dogodke, so še napovedali meteorologi Severe Weather Europe.

Francija, Irska in Britanski otoki se bodo tako soočili z dežjem, močnim vetrom in morebitnimi poplavami, medtem ko bodo valovi toplega zraka z Atlantika dosegli Srednjo in Vzhodno Evropo, kar bo prineslo milejše vreme. Sredozemlje bo zaradi nenavadno toplih morij doživelo povečane padavine, še napovedujejo meteorologi.