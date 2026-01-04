Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

P. P.

Nedelja, 4. 1. 2026, 13.32

Američani premikajo velika vojaška letala v Evropo, vzorec je bil viden ob zadnjem napadu

P. P.

letalo c-17 | Poznavalci opozarjajo, da smo podobne premike vojaških letal videli pred ameriškimi napadi na iranske jedrske objekte junija 2025. | Foto Guliverimage

Poznavalci opozarjajo, da smo podobne premike vojaških letal videli pred ameriškimi napadi na iranske jedrske objekte junija 2025.

Foto: Guliverimage

Specializirane spletne strani, ki spremljajo letalski promet, so zaznale polete več ameriških vojaških transportnih in bojnih letal iz Fort Campbella v Kentuckyju in letališča Hunter Army v Georgii do letalskih baz RAF Mildenhall in Fairford v Veliki Britaniji. Nekatera letala so nato od tam poletela do letalske baze Ramstein v Nemčiji.

Poznavalci opozarjajo, da so bila podobna premeščanja velikih transportnih letal C-17 Globemaster III v evropska oporišča opažena pred ameriškimi napadi na iranske jedrske objekte junija 2025. 

Analiza premikov ameriških letal v Evropo | Foto: omrežje X/posnetek zaslona Analiza premikov ameriških letal v Evropo Foto: omrežje X/posnetek zaslona "Čeprav helikopterji MH-47 Chinook na letališču RAF Fairford niso bili neposredno opaženi, se ocenjuje, da je več premikov C-17 prevažalo ameriške vojaške helikopterje. Vrste letal, ki so bila vključena, skupaj z lokacijami odhodov in vzorci poti so skladna z gibanjem letalskih enot za specialne operacije. Posnetki in podatki o letih iz odprtih virov kažejo na verjetno vpletenost sredstev, povezanih s 160. letalskim polkom za specialne operacije," so ocenili na spletni strani UK Defence Journal.

Formacije, ki so običajno povezane s temi bazami, vključujejo enote, ki so rutinsko zadolžene za hitro odzivanje in misije z visokim tveganjem, kot so na primer enote 75. polka rangerjev, 101. enote zračnodesantne divizije in enote 160. SOAR, ki nudi helikoptersko podporo specialnim vojaškim enotam.

Te sile se običajno uporabljajo za hitre operacije v nepredvidenih razmerah, vključno z zajetjem ali izkrcanjem zelo pomembnih posameznikov s podporo strateškega zračnega prevoza, ocenjujejo pri UK Defence Journal.

