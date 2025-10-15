Nemčija bo v Natove patrulje na Poljsko napotila dve letali

Nemčija bo v poljski vojaški letalski bazi v Malborku namestila dve bojni letali Eurofighter, da bi prispevala k zaščiti zračnega prostora vzhodnih članic zveze Nato, je danes napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Poteza je del načrta za krepitev vojaške prisotnosti na vzhodnem robu Nata zaradi ruskih groženj.

"S patruljnimi poleti bomo prispevali k zaščiti vzhodnega krila. S tem bomo še bolj aktivni, prisotni in vidni na vzhodni meji zavezništva," je Pistorius dejal ob robu današnjega srečanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Če bo ruski predsednik Vladimir Putin preizkušal naše meje, bodisi na Poljskem, v Estoniji ali drugje, se bomo odzvali odločno, hitro in učinkovito," je še dejal nemški obrambni minister. Po navedbah ministrstva bodo bojni letali na Poljsko napotili med decembrom in marcem.

Pistorius je danes po poročanju agencije Reuters napovedal tudi, da bo Nemčija v prihodnjih letih namenila deset milijard evrov za različne vrste brezpilotnih letalnikov, in da je pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri skupni zračni obrambi Evropske unije.

Obrambni ministri Nata na današnjem zasedanju v Bruslju, prvem po junijskem vrhu zavezništva, razpravljajo o zviševanju obrambnih izdatkov, nadaljnji podpori Ukrajini in nedavnih incidentih z droni na vzhodu zavezništva, za katere več držav krivi Moskvo. Nato spričo teh incidentov že krepi svojo prisotnost na vzhodnem krilu.

Zvečer bo potekalo še srečanje obrambnih ministrov EU, ki bodo govorili o krepitvi obrambne pripravljenosti unije.