Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
14.13

Rusija Boris Pistorius brezpilotni letalniki obrambne aktivnosti eurofighter vojaška letala Nemčija Nato

Nemčija bo v Natove patrulje na Poljsko napotila dve letali

Eurofighter | "Če bo ruski predsednik Vladimir Putin preizkušal naše meje, bodisi na Poljskem, v Estoniji ali drugje, se bomo odzvali odločno, hitro in učinkovito," je še dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Po navedbah ministrstva bodo bojni letali na Poljsko napotili med decembrom in marcem. | Foto STA

"Če bo ruski predsednik Vladimir Putin preizkušal naše meje, bodisi na Poljskem, v Estoniji ali drugje, se bomo odzvali odločno, hitro in učinkovito," je še dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Po navedbah ministrstva bodo bojni letali na Poljsko napotili med decembrom in marcem.

Foto: STA

Nemčija bo v poljski vojaški letalski bazi v Malborku namestila dve bojni letali Eurofighter, da bi prispevala k zaščiti zračnega prostora vzhodnih članic zveze Nato, je danes napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Poteza je del načrta za krepitev vojaške prisotnosti na vzhodnem robu Nata zaradi ruskih groženj.

"S patruljnimi poleti bomo prispevali k zaščiti vzhodnega krila. S tem bomo še bolj aktivni, prisotni in vidni na vzhodni meji zavezništva," je Pistorius dejal ob robu današnjega srečanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Če bo ruski predsednik Vladimir Putin preizkušal naše meje, bodisi na Poljskem, v Estoniji ali drugje, se bomo odzvali odločno, hitro in učinkovito," je še dejal nemški obrambni minister. Po navedbah ministrstva bodo bojni letali na Poljsko napotili med decembrom in marcem.

