Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Petek,
12. 9. 2025,
10.08

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

brezpilotni letalniki droni kamikaze dron Ukrajina Rusija Poljska Vojna v Ukrajini

Petek, 12. 9. 2025, 10.08

1 ura, 17 minut

Po provokaciji na Poljskem sredi Evrope gorijo alarmi: vsi kličejo v Ukrajino

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Eden od sestreljenih ruskih dronov, ki so poleteli nad Poljsko. Šlo naj bi za tako imenovani kamikaze dron tipa gerbera, ki je zgrajen iz stiropora in lesa, Rusija pa jih med napadi na Ukrajino pogosto uporablja kot vabo za sisteme zračne obrambe.

Eden od sestreljenih ruskih dronov, ki so poleteli nad Poljsko. Šlo naj bi za tako imenovani kamikaze dron tipa gerbera, ki je zgrajen iz stiropora in lesa, Rusija pa jih med napadi na Ukrajino pogosto uporablja kot vabo za sisteme zračne obrambe.

Foto: Reuters

Takoj po tem, ko so ruski tako imenovani kamikaze droni, brezpilotna letala, katerih cilj je samouničenje in hkratno poškodovanje tarče, 10. septembra vdrli v poljski zračni prostor, se je v Evropi izredno povečalo povpraševanje po ukrajinskih sistemih za prestrezanje napadalnih brezpilotnih letal.

Zaradi incidenta z ruskimi droni v več evropskih državah gorijo alarmi, je za medij Kyiv Independent potrdil neimenovani vir iz evropske vojaške diplomacije.

Že pred 10. septembrom, ko so poljska letala globoko na ozemlju Poljske sestrelila ruska brezpilotna letala, je bilo zanimanje za naložbe v ukrajinske sisteme za vojskovanje proti sovražnikovim dronom v Evropi veliko, zdaj pa je še toliko večje, je dejal po poročanju ukrajinskega medija. 

Sestreljeni ruski droni na Poljskem:

Vir iz evropske visoke diplomacije je po navedbah Kyiv Independenta še opozoril, da je zdaj pravi čas, da se Evropa začne učiti od Ukrajine, saj mora biti v vsakem trenutku pripravljena na morebitno vojno. 

Vsi si želijo ukrajinske sisteme za prestrezanje dronov

V zgolj nekaj urah po dogodku 10. septembra, ki velja za prvi resni preizkus Natove zračne obrambe od začetka vojne v Ukrajini, so dobili ogromno klicev, pa je za Kyiv Independent dejal vodja analitike v ukrajinskem podjetju Triada Trade Partners Bohdan Popov.

Triada Trade Partners ukrajinska podjetja, ki proizvajajo drone za prestrezanje sovražnikovih brezpilotnih letal in sisteme za elektronsko vojskovanje, povezuje s partnerji in potencialnimi vlagatelji iz tujine. 

Ukrajinski dron za prestrezanje brezpilotnih letal v akciji:

Nemčija, Danska, Poljska, baltske države

Po besedah Popova je Rusija zdaj pokazala, da je ni strah napasti tudi katere od držav, ki je članica zveze Nato, zato te države zdaj iščejo učinkovite rešitve. Ukrajinski sistemi za boj proti brezpilotnim letalom pa so se v vojni v Ukrajini že večkrat zelo izkazali. 

Poljski vojaki v vasi Wyryki-Wola, kjer je eden od sestreljenih ruskih dronov 10. septembra padel na streho ene od hiš. Foto: Reuters

Zanimanja po besedah Popova ni pokazala samo Poljska, kjer so 10. septembra sestrelili več brezpilotnih letal, ki so v državo vstopila prek Belorusije, temveč tudi podjetje iz obrambne industrije s sedeži v Nemčiji, na Danskem in v baltskih državah. 

brezpilotni letalniki droni kamikaze dron Ukrajina Rusija Poljska Vojna v Ukrajini
