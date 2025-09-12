Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Petek,
12. 9. 2025,
5.57

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24

Natisni članek

Natisni članek
vojaške vaje Belorusija Ukrajina Rusija Zahod 2025

Petek, 12. 9. 2025, 5.57

50 minut

Ruske vojaške vaje "Zahod": so bili droni nad Poljsko le uvod v večji konflikt?

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,24
Tanki Rusija | Rusija in Belorusija imata od 12. do 16. septembra vojaško vajo. | Foto Guliverimage

Rusija in Belorusija imata od 12. do 16. septembra vojaško vajo.

Foto: Guliverimage

Rusija danes skupaj z Belorusijo začenja veliko vojaško vajo z imenom "Zahod". Vzporedno z eskalacijo napetosti v vzhodni Evropi in incidenti z vojaškimi droni nad Poljsko se porajajo resna vprašanja, ali gre le za začetek širše provokacije. Zahod pozorno spremlja dogajanje, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na črne scenarije.

Napetosti v Evropi so se dodatno zaostrile, ko je Rusija ta teden proti Poljski poslala 19 vojaških dronov, ki so vstopili tudi v zračni prostor Nata. Poljski premier Donald Tusk je incident označil za "provokacijo" in pozval k izrednim posvetovanjem v Natu ter se obrnil na Varnostni svet ZN.

Dmitrij Medvedjev Vladimir Putin
Novice Putinov zaveznik grozi z izbrisom evropske države

Nato prvič streljal na ruske drone

Kot odgovor so poljske oborožene sile skupaj z zavezniki iz Nata prvič sestrelile štiri ruske drone. Ukrep so številne članice zavezništva pozdravile, obenem pa ostro obsodile rusko ravnanje kot nevarno stopnjevanje konflikta.

Ruski droni so ta teden leteli na Poljsko, kjer so jih sestrelili. | Foto: Shutterstock Ruski droni so ta teden leteli na Poljsko, kjer so jih sestrelili. Foto: Shutterstock

"Rusija s takšnimi akcijami testira meje," je za nemški Zeit dejala Ulrike Franke, strokovnjakinja za drone pri European Council on Foreign Relations. Po njenih besedah Moskva namerno uporabi ravno toliko brezpilotnikov, da ne sproži člena 5 Nata (če je ena članica napadena, se to šteje kot napad na vse članice, op. a.), a dovolj, da sproži odziv in poveča napetost. "Gre za izjemno nevarno igro," opozarja Franke.

Začetek ruskega manevra "Zahod"

Danes Rusija skupaj z Belorusijo začenja vojaško vajo "Zapad" (Zahod) - trajala bo do 16. septembra -, kar še dodatno stopnjuje zaskrbljenost. Leta 2021 so ruske oblasti isto vajo izkoristile za pripravo napada na Ukrajino. Tokrat mnogi analitiki in politiki menijo, da bi lahko šlo za začetek nove ofenzive ali vsaj resnega pritiska na vzhodno mejo Nata.

Ali Putin pripravlja kaj novega? | Foto: Guliverimage Ali Putin pripravlja kaj novega? Foto: Guliverimage

Uradno naj bi sodelovalo 13.000 ruskih vojakov, vendar zahodne obveščevalne službe ocenjujejo, da jih bo bistveno več – morda celo okoli 30.000, pišejo pri Zeit. Vaja bo potekala tudi tik ob mejah Poljske in baltskih držav, kar sproža dodatno napetost.

Vaja s sporočilno noto

Ime vaje "Zahod" je v tem kontekstu vse prej kot naključno. Gre za neposredno simbolno sporočilo Natu, da se Rusija še naprej vidi kot tekmica in da ne namerava popuščati. Koliko provokacije si bo Moskva še privoščila, ostaja odprto vprašanje.

nemško vojaško letalo, Eurofighter Typhoon German Airforce
Novice Nemčija in Francija krepita varovanje poljskega zračnega prostora
Varšava, letališče
Novice Poljska po vdoru dronov: To smo storili
Donald Trump
Novice Trump: Kaj se dogaja z Rusijo? Pa začnimo!
vojaške vaje Belorusija Ukrajina Rusija Zahod 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.