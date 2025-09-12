Rusija danes skupaj z Belorusijo začenja veliko vojaško vajo z imenom "Zahod". Vzporedno z eskalacijo napetosti v vzhodni Evropi in incidenti z vojaškimi droni nad Poljsko se porajajo resna vprašanja, ali gre le za začetek širše provokacije. Zahod pozorno spremlja dogajanje, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na črne scenarije.

Napetosti v Evropi so se dodatno zaostrile, ko je Rusija ta teden proti Poljski poslala 19 vojaških dronov, ki so vstopili tudi v zračni prostor Nata. Poljski premier Donald Tusk je incident označil za "provokacijo" in pozval k izrednim posvetovanjem v Natu ter se obrnil na Varnostni svet ZN.

Nato prvič streljal na ruske drone

Kot odgovor so poljske oborožene sile skupaj z zavezniki iz Nata prvič sestrelile štiri ruske drone. Ukrep so številne članice zavezništva pozdravile, obenem pa ostro obsodile rusko ravnanje kot nevarno stopnjevanje konflikta.

Ruski droni so ta teden leteli na Poljsko, kjer so jih sestrelili. Foto: Shutterstock

"Rusija s takšnimi akcijami testira meje," je za nemški Zeit dejala Ulrike Franke, strokovnjakinja za drone pri European Council on Foreign Relations. Po njenih besedah Moskva namerno uporabi ravno toliko brezpilotnikov, da ne sproži člena 5 Nata (če je ena članica napadena, se to šteje kot napad na vse članice, op. a.), a dovolj, da sproži odziv in poveča napetost. "Gre za izjemno nevarno igro," opozarja Franke.

Začetek ruskega manevra "Zahod"

Danes Rusija skupaj z Belorusijo začenja vojaško vajo "Zapad" (Zahod) - trajala bo do 16. septembra -, kar še dodatno stopnjuje zaskrbljenost. Leta 2021 so ruske oblasti isto vajo izkoristile za pripravo napada na Ukrajino. Tokrat mnogi analitiki in politiki menijo, da bi lahko šlo za začetek nove ofenzive ali vsaj resnega pritiska na vzhodno mejo Nata.

Ali Putin pripravlja kaj novega? Foto: Guliverimage

Uradno naj bi sodelovalo 13.000 ruskih vojakov, vendar zahodne obveščevalne službe ocenjujejo, da jih bo bistveno več – morda celo okoli 30.000, pišejo pri Zeit. Vaja bo potekala tudi tik ob mejah Poljske in baltskih držav, kar sproža dodatno napetost.

Vaja s sporočilno noto

Ime vaje "Zahod" je v tem kontekstu vse prej kot naključno. Gre za neposredno simbolno sporočilo Natu, da se Rusija še naprej vidi kot tekmica in da ne namerava popuščati. Koliko provokacije si bo Moskva še privoščila, ostaja odprto vprašanje.