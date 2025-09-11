Poljski predsednik Karol Nawrocki je v sredo sporočil, da se je glede ruskih dronov, ki so vdrli v poljski zračni prostor, po telefonu pogovarjal z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Ocenil je, da so pogovori potrdili enotnost zaveznikov. Trump se je na incident odzval le s kratko objavo na družbenem omrežju Truth Social.

"Pravkar sem se po telefonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom o večkratnih kršitvah poljskega zračnega prostora zaradi ruskih dronov," je Nawrocki v sredo zvečer objavil na omrežju X in dodal, da je pogovor potrdil enotnost obeh držav.

Trump se je na incident odzval le s kratko objavo na družbenem omrežju Truth Social. "Kaj se dogaja z Rusijo, ki s svojimi droni krši poljski zračni prostor? Pa začnimo!" je zapisal.

V poljski zračni prostor naj bi vdrlo okoli 20 dronov

Poljska je v noči na sredo v svojem zračnem prostoru sestrelila več dronov, ki so nad njeno ozemlje prileteli v času ruskih napadov na Ukrajino. V operaciji so poleg poljskih sodelovala tudi letala zavezniških sil.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je dejal, da vdor ni bil naključen, in ga označil za napad na Poljsko brez primerjave, kakor tudi na zvezo Nato in EU. Rusko obrambno ministrstvo je zanikalo, da bi napadalo Poljsko, ki jo je Moskva obtožila širjenja mitov za stopnjevanje vojne v Ukrajini, je poročala AFP.

Četrti člen severnoatlantske pogodbe

Poljski predsednik Donald Tusk pa je v parlamentu dejal, da so se s tem približali odprtemu konfliktu, kakršnega še ni bilo od druge svetovne vojne. Poljska je uveljavila četrti člen severnoatlantske pogodbe, v skladu s katerim lahko članica Nata skliče nujne pogovore, če meni, da je ogrožena njena ozemeljska celovitost, politična neodvisnost ali varnost.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je kršitev zračnega prostora nevaren precedens, in pozval zaveznike k odločenemu odzivu.

Generalni sekretar zveze Nato Nata Mark Rutte je obsodil nepremišljeno ravnanje Moskve in pohvalil zelo uspešen odziv zavezništva.