Po nočnem vdoru ruskih dronov v poljski zračni prostor je Varšava aktivirala četrti člen Severnoatlantske pogodbe, ki predvideva nujna posvetovanja zavezništva. V izjavi za naš medij je poljski namestnik predsednika vlade in zunanji minister Radosław Sikorski poudaril, da je šlo za namerno provokacijo in brezprecedenčno eskalacijo. Opozoril je, da se Rusija znova poslužuje "sovjetskih odzivov" laži in zanikanja ter da se Kremelj celo norčuje iz prizadevanj Donalda Trumpa za mir.

Namestnik predsednika vlade in minister za zunanje zadeve Radosław Sikorski je v videoizjavi povedal, da je bil poljski zračni prostor sinoči kar 19-krat kršen z droni, proizvedenimi v Rusiji. Kot je poudaril, so poljske in Natove zračne sile ocenile, da ti droni niso zgrešili poti, temveč so bili namerno usmerjeni proti poljskemu ozemlju. Po njegovih besedah jih je poljsko letalstvo ob pomoči zaveznikov iz Nizozemske, Italije in Nemčije sestrelilo. Pri tem je nastala gmotna škoda, vendar na srečo nihče ni bil poškodovan.

Tusk: Nato ni v vojni, a ruska agresija sega onkraj Ukrajine

Sikorski je spomnil na besede premierja Donalda Tuska, ki je zjutraj poudaril, da čeprav Nato ni v vojni, ruska agresija sega onkraj Ukrajine. Kot je dodal poljski zunanji minister, so na ministrstvu za zunanje zadeve takoj ukrepali. Sam je stopil v stik s senatorjem ZDA Marcom Rubiem, visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas in predsedujočo OVSE Alino Valtonen. Ob tem se je zahvalil zaveznikom za izraze solidarnosti in njihovo pripravljenost, da jih podprejo tudi z dejanji.

V nadaljevanju je predstavil ukrepe poljske vlade. Prvi ukrep je bila aktivacija četrtega člena Severnoatlantske pogodbe, ki zagotavlja skupna posvetovanja med zaveznicami, kadar so po mnenju katere od njih ogrožene ozemeljska celovitost, politična neodvisnost ali varnost katerekoli strani.

"Sovjetski odzivi" laži in zanikanja

Kot drugi ukrep je izpostavil, da so na poljsko zunanje ministrstvo poklicali predstavnika veleposlaništva Ruske federacije in mu predali protestno noto. Ob tem je Sikorski dodal, da se zaveda, kako Rusija trdi, da ni dokazov, da so bili droni ruski, in celo namiguje na ukrajinsko provokacijo. To je po njegovih besedah pričakovano, saj so "laži in zanikanja privzeti sovjetski odzivi". Ob tem je dodal, da se Kremelj znova norčuje iz prizadevanj predsednika Trumpa za mir.

Kdor govori o ukrajinski provokaciji, širi rusko propagando

Kot tretji ukrep je navedel boj proti dezinformacijam. Pozval je, naj se javnost zanaša na uradne vladne vire in preverjene medije. Jasno je dejal, da "kdor trdi, da je šlo za ukrajinsko provokacijo, širi rusko propagando".

Ob zaključku izjave je Sikorski poudaril, da se Poljska, EU in Nato ne bodo pustili zastrašiti in bodo še naprej stali ob strani pogumnemu ukrajinskemu narodu. "Čas je, da rusko vodstvo razume, da je poskus obnove zadnjega evropskega imperija obsojen na neuspeh," je še dodal.