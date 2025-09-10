Zadnje ure miru v Evropi? To je znano.

Ruske in beloruske vojaške enote bodo v petek v Belorusiji začele glavni del vojaške vaje Zahod 2025. Že mesece poslušamo opozorila nekaterih vojaških strokovnjakov, da bi bile lahko te vaje začetek ruskega napada na katero od vzhodnih članic Nata – omenjajo se zlasti baltske države in Poljska. Po drugi strani Belorusija trdi, da ta strah ni upravičen.

Marca letos je nemški vojaški analitik Sönke Neitzel v eni od nemških televizijskih oddaj javno posvaril, da bi lahko Rusija jesenske vojaške vaje z belorusko vojsko Zahod 2025 (rusko Zapad 2025) uporabila za napad na katero od članic Nata. Te vojaške vaje so se že začele, glavni – t. i. vroči – del pa sledi ta petek, 12. septembra, in se uradno končuje 16. septembra.

Rusija je vajo Zahod 2021 uporabila za napad na Ukrajino

Svarila pred letošnjo vojaško vajo Zahod so številni jemali resneje, ker so v okviru vojaške vaje Zahod 2021 na ozemlje Belorusije prišle ruske vojaške enote (okoli 30 tisoč vojakov), ki se nato niso vrnile v ruske vojašnice, ampak so nekaj mesecev pozneje – februarja 2022 – sodelovale v napadu na Ukrajino.

Praviloma bi morale biti vojaške vaje Zahod tudi leta 2023, a so bile zaradi vojne v Ukrajini odpovedane.

Tudi simulacije uporabe jedrskega orožja

V okviru letošnje vojaške vaje Zahod so nekatere enote ruske vojske v Belorusijo prišle že pred mesecem dni. Glavni del pa se bo, kot je že omenjeno, začel v petek in bo trajal predvidoma do torka.

Vojaška vaja Zahod 2021 je bila predpriprava za napad na Ukrajino februarja 2022, zato zdaj prihajajo svarila pred vojaško vajo Zahod 2025. Na fotografiji: ukrajinski vojaki ob uničenih ruskih tankih. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Po napovedih beloruskih oblasti bo letošnja vojaška vaja vključevala tudi simulacije uporabe jedrskega orožja in balistične rakete srednjega dosega orešnik.

Koliko vojakov bo res sodelovalo na vaji Zahod 2025?

Po uradnih napovedih bo na vaji Zahod 2025 sodelovalo približno 13 tisoč vojakov, a kot piše washingtonsko-londonsko-bruseljski možganski trust Cepa (kratica za Center za evropsko politično analizo), analitiki opozarjajo, da je dejansko število vojakov verjetno veliko večje.

Moskva je na primer leta 2021 trdila, da je na beloruskem ozemlju sodelovalo 12.800 vojakov, v resnici pa je bilo ob meji z Ukrajino vsaj okoli 200 tisoč vojakov (všteti so tudi ruski vojaki na ukrajinsko-ruski meji pred napadom).

Litovska vojska: V Belorusiji bo le dva tisoč ruskih vojakov

Litovska vojska, ki seveda budno spremlja položaj, saj Litva meji na Belorusijo in Rusijo, pravi, da bo na letošnji vaji v Belorusiji le osem tisoč vojakov, od tega dva tisoč ruskih, vendar pričakuje, da bo skupno število udeležencev v regiji lahko do 30 tisoč vojakov.

Skupne rusko-beloruske vojaške vaje Zahod, ki naj bi dokazale tesno sodelovanje med Rusijo in Belorusijo, potekajo od leta 1999. Od leta 2013 do leta 2021 so potekale vsake štiri leta. Od leta 2021 naj bi potekale vsako drugo leto, a so leta 2023 odpadle. Foto: Guliverimage

Belorusija je sprva napovedala, da bo beloruski del vaje potekal na meji z državami Nata (Belorusija meji na tri članice Nata: Poljsko, Litvo in Latvijo) in da bo v njem sodelovalo približno 13 tisoč vojakov.

Skuša Belorusija umiriti položaj?

Maja letos so iz Minska prišla sporočila, da bodo vaje preselili globlje v Belorusijo in da se bo število udeležencev prepolovilo. Nekateri si to razlagajo kot poskus Minska oziroma beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, da bi umirili položaj.

Kot je za Cepo pojasnil upokojeni ameriški generalpodpolkovnik Lance Landrum, vaja Zahod 2025 odpira tri osrednja vprašanja: ali Rusija uporablja Zahod 2025 za prikrivanje morebitnih vojaških priprav, kakšne so njene vojaške zmogljivosti glede na nadaljevanje vojne v Ukrajini in kako se to vklaplja v širšo geopolitično sliko.

Na Zahodu 2025 tudi indijski vojaki

"Mislim, da je namen Vladimirja Putina ta, da poskuša pokazati, da je še vedno močan, da jih vojna v Ukrajini ni zares prizadela. Ampak mislim, da to ni resnica," trdi Landrum in dodaja, da je vaja Zahod 2025 prikaz ruske moči za prebivalstvo Rusije in za svetovne medije.

Zaradi vaje Zahod 2025 bo Poljska v četrtek opolnoči zaprla že tako zelo strogo varovano mejo z Belorusijo. Na fotografiji so poljski vojaki na meji z Belorusijo septembra letos. Foto: Reuters

Vaje Zahod 2025 so bodo kot opazovalci udeležili številni vojaški častniki iz držav, ki imajo prijateljske odnose z Rusijo. Z manjšo enoto se bo vaje udeležila tudi Indija.

Nato je zaradi Zahoda 2025 previden

Ne glede na pomirjajoče tone se Nato in sosede pripravljajo na vajo. Trinajst članic Nata na čelu z Nemčijo je 29. avgusta na območju Baltskega morja začelo izvajati vojaško vajo Kvadriga 2025 oziroma Bojni voz 2025. Ta vaja bo trajala do petka, 12. septembra, ko se začne vaja Zahod 2025.

Poleg tega je Poljska sporočila, da bo zaradi Zahoda 2025 v četrtek opolnoči po lokalnem času zaprla mejo z Belorusijo. Zaprti bodo tudi železniški prehodi.

Rusko izzivanje Poljske in Nata ali zablodeli droni?

V sredo zjutraj so veliko razburjenja in napetosti povzročili droni, ki so prileteli v poljski zračni prostor. Poljska trdi, da so bili droni, ki jih je sestrelila zračna obramba, ruski, kar pa Rusija zanika.

Belorusija pa trdi, da je sama obvestila Poljsko o dronih, ki so zablodeli oziroma se iztirili iz načrtovanih smeri zaradi vpliva sredstev za elektronsko bojevanje obeh strani – tj. ruske in ukrajinske.