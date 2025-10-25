Grozljiv zločin: oče sina polil z bencinom in ga zažgal

Hrvaško pretresa grozljiv zločin. V kraju Glina na Hrvaškem je oče svojega 25-letnega sina polil z bencinom in ga zažgal. Iz goreče hiše ga je rešila mama, zdaj pa se zaradi hudih opeklin zdravi v splošni bolnišnici v Sisku, poroča Jutarnji.hr.

Preiskovalci policijske uprave Sisak-Moslavina so ugotovili, da je 58-letni moški zažgal sobo, v kateri sta bila takrat njegova žena in sin. 25-letni sin je utrpel hude opekline, saj oče bencina ni polil le po sobi, pač pa tudi po njegovem telesu. Z vžigalnikom je nato zažgal krpo in jo vrgel v sina, nakar je izbruhnil požar.

Mami je nekako uspelo, da je s sina strgala goreča oblačila in ga izvlekla iz hiše. Na kraj so kmalu prispeli reševalci, gasilci in policisti. 25-letnika so prepeljali v splošno bolnišnico v Sisku.

Že dlje časa verbalno nasilen, ženi grozil s smrtjo

58-letnega očeta, ki je zažgal svojega živega sina, je policija pridržala. V krvi je imel 0,34 promila alkohola.

Po ogledu kraja in kriminalistični preiskavi so ga ovadili zaradi štirih kaznivih dejanj, in sicer poskusa hudega umora, ogrožanja življenja in premoženja, nasilja v družini in groženj. Moški je že od leta 2022 pogosto verbalno zlorabljal ženo in sina, pred kratkih pa je svoji 51-letni ženi grozil celo s smrtjo.

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Sisku je zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja zanj odredil enomesečni pripor. Če bo spoznan za krivega, mu grozi večletna zaporna kazen, materialna škoda na družinskem domu pa je precejšnja, poroča Jutarnji.hr.