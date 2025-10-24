Naravni čudež: na poti jih je več kot sto milijonov #video

Ceste v Avstraliji so se ta teden spremenile v rdeče, razlog pa je selitev več kot sto milijonov rdečih rakovic, ki so se iz notranjosti Božičnega otoka odpravile na svojo vsakoletno selitev proti morju ob obali Zahodne Avstralije.

Rdeče rakovice živijo izključno na Božičnem otoku in so zaščitene z avstralsko zakonodajo.

Foto: Guliverimage

Selitev, ki običajno traja več dni, jim omogoča potovanje iz notranjosti otoka do oceana, kjer se parijo in poskrbijo za naraščaj. Običajno se to zgodi med oktobrom in novembrom, občasno se selijo tudi decembra ali januarja. Dolgo in nevarno pot vodijo samci, ki so večji od samic, za premagovanje ovir pa jim postavijo tudi posebne mostove za prečkanje cest.

Samice nato ostanejo v rovih blizu obale, kjer izležejo jajčeca, medtem ko se samci vrnejo v notranjost.

Foto: Guliverimage

Vsaka samica lahko proizvede do sto tisoč jajčec, ki jih odloži v ocean.