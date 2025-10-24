Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
24. 10. 2025,
10.45

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
morje parjenje Avstralija selitev rakovica

Petek, 24. 10. 2025, 10.45

41 minut

Naravni čudež: na poti jih je več kot sto milijonov #video

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Ceste v Avstraliji so se ta teden spremenile v rdeče, razlog pa je selitev več kot sto milijonov rdečih rakovic, ki so se iz notranjosti Božičnega otoka odpravile na svojo vsakoletno selitev proti morju ob obali Zahodne Avstralije.

Rdeče rakovice živijo izključno na Božičnem otoku in so zaščitene z avstralsko zakonodajo. 

rdeča rakovica, Božični otok, Avstralija, selitev | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Selitev, ki običajno traja več dni, jim omogoča potovanje iz notranjosti otoka do oceana, kjer se parijo in poskrbijo za naraščaj. Običajno se to zgodi med oktobrom in novembrom, občasno se selijo tudi decembra ali januarja. Dolgo in nevarno pot vodijo samci, ki so večji od samic, za premagovanje ovir pa jim postavijo tudi posebne mostove za prečkanje cest.

Samice nato ostanejo v rovih blizu obale, kjer izležejo jajčeca, medtem ko se samci vrnejo v notranjost.

rdeča rakovica, Božični otok, Avstralija, selitev | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Vsaka samica lahko proizvede do sto tisoč jajčec, ki jih odloži v ocean.

Modra rakovica
Novice Pri sosedih: z invazivnimi modrimi rakovicami se bo boril posebni komisar
Salento
Trendi Dopustujete na jugu Italije? Pazite se teh rakovic.
Novice Na Tajvanu bodo za rakovice zaprli avtocesto
morje parjenje Avstralija selitev rakovica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.