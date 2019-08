Dopustujete na jugu Italije? Pazite se teh rakovic.

Zaradi dviga temperature morja se je v Sredozemlju naselila sinja plavajoča rakovica, ki je sicer "doma" na zahodnih obalah Atlantskega oceana. Te dni so jo opazili tudi na plažah v Salentu, regiji na skrajnem jugu italijanskega škornja, ki ji zaradi čudovitih plaž pravijo tudi sredozemski Maldivi.

Agresivna rakovica z ostrimi kleščami

Tamkajšnje oblasti so zaradi invazivne rakovice izdale opozorilo za turiste oziroma vse kopalce na tamkajšnjih plažah, naj jim sporočijo, če to rakovico opazijo, in naj se je izogibajo. "Ker gre za agresivno vrsto z bodičasto lupino in ostrimi kleščami, kopalce prosimo, naj bodo pozorni in predvsem pazijo na svoje otroke, ki bi jo lahko zmotno zamenjali za navadno rakovico," je opozorila predstavnica tamkajšnje službe za civilno zaščito.

Kot pove že njeno ime, sinjo plavajočo rakovico prepoznate po modri barvi klešč. Foto: Getty Images

"Zaradi dvigovanja temperature morja in odsotnosti naravnih sovražnikov so te rakovice vse številčnejše in naseljujejo vse večje območje, zdaj se širijo tudi v kopalne vode," je za časopis La Gazzetta del Mezzogiorno pojasnil Maurizio Pinna, raziskovalec z univerze v Salentu.

V ZDA so priljubljena specialiteta

Sinje plavajoče rakovice so sicer v Sredozemlju že več kot pol stoletja, prvič so jih opazili v 40. letih v morju pri Egiptu. V okolju, od koder izvirajo, sicer niso problematične, v Sredozemlju pa kot invazivna vrsta predstavljajo grožnjo ekosistemu. Po drugi strani te rakovice slovijo po svojem sladkem nežnem mesu in v ZDA, svoji "domovini", veljajo za pravo specialiteto.

