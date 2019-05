Najlepše plaže v Evropi: na prvem mestu lepotica pri Dubrovniku #video

Spletni portal European Best Destinations je objavil svež izbor najlepših plaž v Evropi, ki je razveselil predvsem naše južne sosede. Na prvo mesto se je namreč zavihtela plaža na skrajnem jugu Dalmacije, ob tem pa se je ena od njihovih plaž uvrstila še na tretje mesto.

To so top evropske plaže letošnjega leta:

Na prvo mesto so spletni uporabniki, ki so glasovali za svoje favoritinje, postavili plažo Pasjača v Konavlah, na obalnem območju med Dubrovnikom in črnogorsko mejo.

"Ta plaža je pravi čudež," so na omenjenem spletnem portalu napisali o Pasjači, ki ni povsem naravna plaža, čeprav je nastala tudi s pomočjo narave. Leta 1955 so namreč tam naredili predor za odvajanje vode s polj v notranjosti, ki so bila pogosto poplavljena. Izkopani material so odlagali na obali, sčasoma pa so valovi skale zdrobili v pesek in drobne kamenčke - in tako se je rodila plaža Pasjača.

Do nje vodi strma, a urejena pot, naporna je predvsem vrnitev s plaže, ko je treba premagati kakšnih 200 metrov vzpona. Na začetku poti je sicer urejeno tudi parkirišče za avtomobile.

Del poti do Pasjače:

