Najlepše plaže na Hrvaškem (in drugod po Evropi) #foto

Pomlad velja začeti z navdihom za poletje. Tukaj je nov izbor najlepših plaž v Evropi, kot so ga objavili v The Guardianu.

Britanski časopis je objavil svež izbor 40 najlepših plaž Evropi, natančneje v Španiji, na Portugalskem, v Franciji, Italiji, Grčiji, Turčiji, na Hrvaškem in ob Baltiku, ki so jim jih svetovali izkušeni popotniški pisci in novinarji.

Mi smo še posebej veliko pozornosti posvetili izboru hrvaških plaž, ne nazadnje je to še vedno najbolj priljubljena poletna destinacija Slovencev. Kdo ve, morda boste med njimi našli idejo za letošnje poletje.

Maslinica, otok Šolta

Foto: Getty Images

Valun, otok Cres

Čikat, otok Lošinj

Blaće, otok Mljet

Murvica, otok Brač

Vas hrvaška obala, pravzaprav otoki niso prepričali? Tukaj je preostanek Guardianovega izbora najlepših plaž v Evropi.

Španija

1 / 5 La Concha, San Sebastian, Španija 2 / 5 El Rompido, Andaluzija 3 / 5 Playa de los Muertos, Almería, Andaluzija 4 / 5 Playa de Poo, Llanes, Asturija 5 / 5 Aiguablava, Begur, Girona

Portugalska

1 / 5 Porto Covo, Alentejo 2 / 5 Nazare, Oeste 3 / 5 Praia da Falésia, Algarve 4 / 5 Praia da Foz do Minho, Caminha 5 / 5 Praia dos Galapinhos, Setúbal

Francija

1 / 5 L’Herbe, Cap Ferret, Gironde 2 / 5 Plage de la Grève Blanche, Île de Batz, Bretanja 3 / 5 Les Grenettes, Île de Ré, Charente-Maritime 4 / 5 Montmartin-sur-Mer, Normandija 5 / 5 Villefranche-sur-Mer, Provansa

Italija

1 / 5 Fiorenzuola di Focara, Marke 2 / 5 Cala Violina, Maremma, Toskana 3 / 5 Porto Giunco, Villasimius, Sardinija 4 / 5 Lido Fiori, Menfi, Sicilija 5 / 5 Baia del Silenzio, Sestri Levante, Ligurija

Grčija

1 / 5 Voidokilia, Peloponez 2 / 5 Kaladi, otok Kitera 3 / 5 Paliochori, otok Milos 4 / 5 Super Paradise, otok Mikonos 5 / 5 Balos, otok Kreta

Turčija

1 / 5 Çirali, Kemer, Antalija 2 / 5 Kabak, Uzunyurt Köyü, Muğla 3 / 5 Iztuzu, Dalyan, Muğla 4 / 5 Patara, Kalkan, Antalija 5 / 5 Akvaryum, otok Bozcaada

Baltik

1 / 5 Sopot, Poljska 2 / 5 Heringsdorf, Nemčija 3 / 5 Ventspils, Latvija 4 / 5 Vosu, Estonija 5 / 5

