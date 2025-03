Že osmo leto zapored je za najsrečnejšo državo na svetu obveljala Finska. Uvrstila se je namreč na prvo mesto v svetovnega poročila o sreči (World Happiness Report), ki ga tradicionalno objavijo 20. marca, na mednarodni dan sreče.

Slovenija se je letos povzpela na 19. mesto, kar je najvišje do zdaj.

Najsrečnejše države na svetu 2025:

Finska Danska Islandija Švedska Nizozemska Kostarika Norveška Izrael Luksemburg Mehika Avstralija Nova Zelandija Švica Belgija Irska Litva Avstrija Kanada Slovenija Češka

ZDA so padle na 24. mesto, kar je njihova najslabša uvrstitev od prvega poročila leta 2012. Takrat so zasedale 11. mesto, kar je bil tudi njihov najboljši rezultat. Na zadnje, 147. mesto, se je znova uvrstil Afganistan, na repu lestvice so še Sierra Leone, Libanon, Malavi in Zimbabve.

In zakaj se Finska redno uvršča na vrh lestvice? Seveda k temu pripomore socialna država, a imajo izjemno pomembno vlogo predvsem ljudje sami, je za CNN poudaril John Helliwell, eden od avtorjev poročila.

"Socialna država ni tista, ki najde izgubljeno denarnico in jo nedotaknjeno vrne lastniku," je ponazoril Helliwell, "to storijo posamezniki, ki jim je mar za sočloveka. V današnjem času je vse bolj pomembno, da se namesto na materialno osredotočimo na osebno."

