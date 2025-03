Dopust za plitve žepe: to je najcenejša destinacija v Evropi

Čeprav se ob iskanju destinacije za naslednji dopust vsakič zdi, da so cene znova zrasle, pa raziskava britanske družbe Post Office kaže drugače. V svojem tradicionalnem poročilu o cenah potovanj na izbrane destinacije po svetu so ugotovili, da bo v nekaterih krajih letošnji dopust v primerjavi z lani cenejši.

Med drugim to velja tudi za destinacijo, ki je obveljala za najcenejšo nasvetu – to je regija Algarve na skrajnem jugu Portugalske. Algarve je med 47 destinacijami, vključenimi v raziskavo, prvič zasedel prvo mesto lestvice najcenejših destinacij in to predvsem zahvaljujoč nizkim cenam hrane in pijače.

Foto: Pexels

Za namen raziskave so primerjali izbrane izdelke, ki jih turist potrebuje, na primer kosilo, večerjo, pijačo in kremo z zaščitnim faktorjem, s ceno košarice pa oblikovali seznam najcenejših destinacij, na katerem kraljuje Algarve. V raziskavo so sicer vključili destinacije s celega sveta, od evropskih pa so med najcenejšimi še bolgarsko letovišče Sunny Beach, češka prestolnica Praga, španska "obala sonca" oziroma Costa del Sol, kanarski otok Lanzarote, turško letovišče Marmaris, Sliema na Malti in Paphos na Cipru.

