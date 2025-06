Na Hrvaškem odprli prvo plažo za motoriste

Odsek Jadranske magistrale, ki se vije med pogorjem Velebita in Jadranskim morjem, je s svojimi zavoji in krasnimi razgledi že dolgo priljubljen pri motoristih, od preteklega konca tedna pa bo še bolj. Pri Karlobagu so namreč odprli prvo plažo, ki je še posebej namenjena ljubiteljem jeklenih konjičkov.

Plaža v zalivu Tatinja, s katere se pogled odpira proti otoku Pag, je v petek postala prva "moto plaža" na Hrvaškem. Kaj to pomeni? Tamkajšnjo infrastrukturo so prilagodili potrebam motoristov – uredili so motorjem primeren dostop do plaže, varnostne elemente in parkirne kapacitete, ambient pa odraža motoristično kulturo in ljubezen do svobode na cesti.

"S tem odpiramo vrata popolnoma novemu profilu turistov, tistemu, ki si želi več kot le pogled na morje in klasično turistično rutino," so sporočili iz turističnega združenja v Karlobagu in poudarili, da odprtje moto plaže ni le simbolično, ampak so odločeni postati celoletna destinacija za turiste na motorjih. "To vključuje izgradnjo dodatne infrastrukture, prirejanje motorističnih dogodkov, razvoj servisnih točk, pralnic za motorje in spodbude lokalnim gostincem, da pripravijo ponudbo, ki bo pritegnila to specifično skupino turistov," so pojasnili.

Nad plažo se vzpenja mogočni Velebit. Foto: Shutterstock

Hrvaška že leta beleži rast prihodov moto turistov, so pojasnili, največ jih je iz Nemčije, Avstrije, Slovenije in Italije. Karlobag, ki leži na stičišču Jadranske magistrale in ceste, ki prek Velebita vodi proti Liki oziroma notranjosti Hrvaške, pa velja za popolno destinacijo za raziskovanje na motorju.

