Evropska filmska akademija je seznam zakladov evropske filmske kulture razširila z enajstimi novimi lokacijami. Med njimi je tudi Prvomajski trg v Piranu, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Gre za najstarejši trg v mestu, zaradi česar je bil nekoč znan kot Stari trg. Češki režiser František Čap, ki se je preselil v Piran, je prav ta trg izbral za prizorišče svoje legendarne komedije Naš avto (1962), kasneje pa je trg zasijal tudi v največji slovenski filmski uspešnici osemdesetih let Poletje v školjki (1986) režiserja Tuga Štiglica.

Prvomajski trg v Poletju v školjki Foto: Cankarjev dom

Piran je izjemno fotogenična kulisa in odlično prizorišče za različne filmske žanre, so ob tem poudarili v SFC. Na območju Pirana in slovenske obale je bilo posnetih več kot petdeset filmov, poseben razcvet filmske dejavnosti je mesto doživelo po drugi svetovni vojni, ko so v nekdanji tovarni mila v Fornačah vzpostavili filmske studie. Po Piranu in obali so tako nekoč hodili velikani svetovnega filma, kot Orson Welles, Marcello Mastroianni, James Mason, Maximilian Schell, Sam Peckinpah, Klaus Kinski, Yves Montand, Alida Valli, Gillo Pontecorvo, George Hamilton in Peter Lawford.

"Piran se z uvrstitvijo med zaklade evropske filmske kulture prek promocije svoje bogate filmske dediščine še trdneje uveljavlja kot sodobna, aktualna in privlačna filmska destinacija odličnosti," so sporočili iz piranske občine, "veseli smo, da je to vrednost prepoznala tudi Evropska filmska akademija."

Med nove zaklade evropske filmske kulture so ob piranskem Prvomajskem trgu uvrstili še železniško postajo Liège-Guillemins, poletno jahalno šolo v Salzburgu, ulico Malko Tarnovo v Sofiji, stavbe, kot sta Günderodehaus v nemškem Oberweselu in Berghotel Schatzalp v švicarskem Davosu, ter prostore, posvečeni filmski kulturi – filmske studie na Malti z impresivnimi vodnimi rezervoarji, zgodovinski kini Teatro Tivoli v Lizboni in Royal Theatre Tuschinski v Amsterdamu, muzej Quiet Man v irskem Congu in pokrajino Kuronska kosa na baltski obali v Litvi.

