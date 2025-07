Pred Morsko biološko postajo Piran je bila nameščena nova podvodna kamera, ki omogoča pogled na velikega leščurja. Ta je na globini treh metrov in je edini preživeli mladi primerek, ki so ga pridobili s pomočjo zbiralnika ličink v okviru projektov Life Pinna in TRECap. Prek kamere ga lahko na tej povezavi opazujete 24 ur na dan.

Zaradi množičnih poginov, ki jih povzročajo patogeni, je ta nekoč pogosta vrsta v našem morju postala izjemno redka. Veliki leščur je danes strogo zavarovan.

Da bi mladega leščurja čim bolje zaščitili, so ga obdali z zaščitno mrežo, ki ga varuje pred plenilci in mehanskimi poškodbami. Leščurja redno spremljajo, beležijo njegovo rast in čistijo mrežo, da preprečijo njeno zamašitev.

Veliki leščur (Pinna nobilis) je endemična za Sredozemsko morje in naša največja školjka. V Jadranskem morju jo najpogosteje najdemo med dvema metroma in 30 metri globine, zraste pa lahko do 120 centimetrov.