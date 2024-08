Pri sosedih: z invazivnimi modrimi rakovicami se bo boril posebni komisar

V Italiji so za boj proti modrim rakovicam imenovali posebnega komisarja, ki naj bi oblikoval strategijo proti širitvi te invazivne vrste v Sredozemlju, poročajo italijanski mediji. Modre rakovice, ki izvirajo iz Atlantika, ogrožajo nekatere vrste školjk in ribištvo, še posebej so se razširile v delti reke Pad v severnem delu Jadranskega morja.

"Modra rakovica vpliva na več kmetijskih dejavnosti, predvsem škoduje celotnemu morskemu ekosistemu," je v torek na novinarski konferenci poudaril italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida. Na dogodku je za komisarja za boj proti eni najbolj invazivnih vrst rakov imenoval Enrica Caterina.

Poskusi zajezitve populacije modrih rakovic z obsežnimi ribolovnimi akcijami do zdaj niso prinesli veliko uspehov. Strokovnjaki domnevajo, da so modre rakovice v Italijo prispele v balastnih vodah trgovskih in potniških ladij. Od lani se hitro širijo, zlasti v severnem Jadranu.

Italijansko kmetijsko združenje Coldiretti, ki zastopa tudi ribiško industrijo, je v sporočilu za javnost navedlo, da je modra rakovica do zdaj povzročila za približno sto milijonov evrov škode ter uničila proizvodnjo školjk v severnoitalijanskih regijah Benečija (Veneto) in Emilija - Romanja. Lani je vlada v Rimu dala na voljo približno 2,9 milijona evrov za podporo ribiškim podjetjem, ki jim je modra rakovica povzročila škodo.