R. K., STA

25. 10. 2025,
12.55

54 minut

Trump na poti v Azijo v pričakovanju srečanja s Xijem

Donald Trump | Donald Trump bo azijsko turnejo začel v nedeljo v Maleziji. | Foto Reuters

Donald Trump bo azijsko turnejo začel v nedeljo v Maleziji.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na poti v Azijo, kjer bo v prihodnjih dneh obiskal Malezijo, Japonsko in Južno Korejo, v četrtek pa naj bi se sestal tudi s predsednikom Kitajske Xi Jinpingom. Trump je podžgal tudi govorice, da bi se med azijsko turnejo lahko srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom.

Trump je novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One v petek ob odhodu povedal, da upa na zelo dobro srečanje s kitajskim voditeljem. Pričakuje, da bo Kitajska sklenila dogovor, da se izogne dodatnim stoodstotnim carinam, ki naj bi začele veljati 1. novembra, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Delegaciji Kitajske in ZDA sta po poročanju kitajskih medijev ravno danes začeli nov krog trgovinskih pogajanj v Maleziji.

S Xijem naj bi Trump razpravljal tudi o fentanilu, saj želi spodbuditi Peking, naj omeji trgovanje s tem močnim opioidom in poostri ukrepe proti latinskoameriškim mamilarskim kartelom.

Trump: Severna Koreja je neke vrste jedrska sila

Trump je novinarjem povedal tudi, da bi se bil pripravljen sestati s severnokorejskim voditeljem Kimom, in potrdil, da imata zelo dobre odnose.

Na novinarsko vprašanje, ali je odprt za zahtevo Severne Koreje, da se jo prizna kot jedrsko silo kot predpogoj za dialog z ZDA, je Trump odgovoril, da je Severna Koreja neke vrste jedrska sila po njegovem mnenju.

Južnokorejski minister za ponovno združitev obeh Korej Chung Dong-young je v petek dejal, da obstaja precejšnja možnost srečanja obeh voditeljev med Trumpovo azijsko turnejo.

Visok ameriški uradnik, ki je želel ostati anonimen, pa je novinarjem povedal, da takšno srečanje ni na dnevnem redu te turneje.

Kim in Trump sta se nazadnje sestala leta 2019, njuno srečanje pa je bilo organizirano v zadnjem trenutku.

Trump najprej v Malezijo na vrh Asean

Trump bo sicer azijsko turnejo začel v nedeljo v Maleziji, kjer bo od nedelje do torka potekal vrh Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean).

Podpisal naj bi trgovinski sporazum z Malezijo, nadziral pa bo tudi podpis mirovnega sporazuma med Tajsko in Kambodžo, za katerega si lasti posredniške zasluge.

Ob robu vrha združenja Asean naj bi se Trump sestal tudi z brazilskim predsednikom Luizom Inaciom Lulo da Silvo, ki je bil v zadnjem času večkrat kritičen do predsednika ZDA.

Trump bo nato obiskal Japonsko in se srečal s prvo premierko v zgodovini države Sanae Takaichi.

Vrhunec obiska naj bi bila Južna Koreja, kamor bo Trump prispel v sredo. Poleg srečanja s Xijem, ki je predvideno za četrtek, se bo predsednik ZDA v Južni Koreji sestal z južnokorejskim predsednikom Lee Jae-myungom. Nagovoril bo tudi udeležence srečanja Skupine za azijsko-pacifiško gospodarsko sodelovanje (Apec).

