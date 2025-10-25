Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
25. 10. 2025,
8.05

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68

Natisni članek

Natisni članek
letalonosilka mamila Luiz Inacio Lula da Silva Donald Trump

Sobota, 25. 10. 2025, 8.05

31 minut

Donald Trump ob kritikah brazilskega predsednika proti Karibom napotil letalonosilko

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,68
letalonosilka R. Gerald Ford | V dosedanjih desetih napadih ZDA na čolne v Karibskem morju, s katerimi naj bi prevažali mamila, je bilo ubitih najmanj 43 ljudi. | Foto Hrvaška vojska

V dosedanjih desetih napadih ZDA na čolne v Karibskem morju, s katerimi naj bi prevažali mamila, je bilo ubitih najmanj 43 ljudi.

Foto: Hrvaška vojska

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v petek kritiziral nove napade ZDA proti domnevnim tihotapcem mamil ob obali Južne Amerike, predsednik ZDA Donald Trump pa je medtem ukazal napotitev največje ameriške letalonosilke iz Sredozemlja v Karibsko morje, poroča Politico.

"Če bo to postalo norma, bodo vsi verjeli, da lahko vdrejo na ozemlje druge države in počnejo, kar hočejo. Kje je tu spoštovanje suverenosti držav?", se je Lula vprašal glede potez ZDA med potovanjem v Indonezijo, je poročala brazilska televizija TV Globo.

Ubitih najmanj 43 ljudi

V dosedanjih desetih napadih ZDA na čolne v Karibskem morju, s katerimi naj bi prevažali mamila, je bilo ubitih najmanj 43 ljudi.

Lula in Trump se bosta sicer prihodnji teden oba udeležila vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Maleziji.

Zaskrbljeni nad potezo ZDA

Predsednikov svetovalec in nekdanji zunanji minister Brazilije Celso Amorim je medtem v izjavi za francosko tiskovno agencijo AFP izrazil skrb, da bi kakršna koli intervencija ZDA v Venezueli razburila ljudi po vsej Južni Ameriki in sprožila nemire.

"Brazilija je jasno proti zunanjemu posredovanju. O tem, kdo vlada Venezueli, lahko odloča le venezuelsko ljudstvo. Zunanjega posredovanja ne moremo sprejeti, ker bo sprožilo ogromno nezadovoljstva. Za Brazilijo in Kolumbijo bi to lahko povzročilo posebne težave v zvezi z begunci. To bi lahko razvnelo Južno Ameriko in pripeljalo do radikalizacije politike na celotnem kontinentu," je dejal Amorim.

Iz Splita v Karibsko morje

Trump je medtem v Karibsko morje iz Sredozemlja poslal najsodobnejšo letalonosilko Gerald R. Ford, ki je ravno pred nekaj dnevi vplula v pristanišče v Splitu oziroma njeno celotno bojno skupino z več rušilci in podmornico, kot je na omrežju X v petek oznanil tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell.

"Razporeditev bo okrepila zmogljivosti ZDA za odkrivanje, spremljanje in oviranje nezakonitih akterjev in dejavnosti, ki ogrožajo varnost in blaginjo ZDA ter našo varnost na zahodni polobli," je zapisal.

ZDA so v bližini Venezuele že razporedile 10 tisoč vojakov in več deset lovskih letal F-35, v zadnjih dneh pa so blizu obale Venezuele leteli bombniki B-52 in B-1B.

letalonosilka R. Gerald Ford
Novice Največja letalonosilka na svetu že v Splitu
domnevni narkoteroristi čoln
Novice Trenutek, ko so ZDA smrtonosno napadle čoln, ki naj bi prevažal mamila #video
letalonosilka mamila Luiz Inacio Lula da Silva Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.