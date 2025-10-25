Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v petek kritiziral nove napade ZDA proti domnevnim tihotapcem mamil ob obali Južne Amerike, predsednik ZDA Donald Trump pa je medtem ukazal napotitev največje ameriške letalonosilke iz Sredozemlja v Karibsko morje, poroča Politico.

"Če bo to postalo norma, bodo vsi verjeli, da lahko vdrejo na ozemlje druge države in počnejo, kar hočejo. Kje je tu spoštovanje suverenosti držav?", se je Lula vprašal glede potez ZDA med potovanjem v Indonezijo, je poročala brazilska televizija TV Globo.

Ubitih najmanj 43 ljudi

V dosedanjih desetih napadih ZDA na čolne v Karibskem morju, s katerimi naj bi prevažali mamila, je bilo ubitih najmanj 43 ljudi.

Lula in Trump se bosta sicer prihodnji teden oba udeležila vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Maleziji.

Zaskrbljeni nad potezo ZDA

Predsednikov svetovalec in nekdanji zunanji minister Brazilije Celso Amorim je medtem v izjavi za francosko tiskovno agencijo AFP izrazil skrb, da bi kakršna koli intervencija ZDA v Venezueli razburila ljudi po vsej Južni Ameriki in sprožila nemire.

"Brazilija je jasno proti zunanjemu posredovanju. O tem, kdo vlada Venezueli, lahko odloča le venezuelsko ljudstvo. Zunanjega posredovanja ne moremo sprejeti, ker bo sprožilo ogromno nezadovoljstva. Za Brazilijo in Kolumbijo bi to lahko povzročilo posebne težave v zvezi z begunci. To bi lahko razvnelo Južno Ameriko in pripeljalo do radikalizacije politike na celotnem kontinentu," je dejal Amorim.

Iz Splita v Karibsko morje

Trump je medtem v Karibsko morje iz Sredozemlja poslal najsodobnejšo letalonosilko Gerald R. Ford, ki je ravno pred nekaj dnevi vplula v pristanišče v Splitu oziroma njeno celotno bojno skupino z več rušilci in podmornico, kot je na omrežju X v petek oznanil tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell.

"Razporeditev bo okrepila zmogljivosti ZDA za odkrivanje, spremljanje in oviranje nezakonitih akterjev in dejavnosti, ki ogrožajo varnost in blaginjo ZDA ter našo varnost na zahodni polobli," je zapisal.

ZDA so v bližini Venezuele že razporedile 10 tisoč vojakov in več deset lovskih letal F-35, v zadnjih dneh pa so blizu obale Venezuele leteli bombniki B-52 in B-1B.