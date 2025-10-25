Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
25. 10. 2025,
10.03

Osveženo pred

1 ura, 2 minuti

spolna zloraba sodišče

65-letnik priznal krivdo za spolno zlorabo sedemletnice

nasilje, posilstvo | Slika je simbolična.

Slika je simbolična.

Foto: Shutterstock

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je v petek potekal predobravnavni narok za 65-letnega moškega, ki mu tožilstvo očita spolni napad na sedemletnega otroka. Obtoženi je krivdo priznal, poroča Dnevnik. Predobravnavni narok je sicer potekal za zaprtimi vrati.

Sodišče je javnost z naroka izločilo zaradi zaščite osebnega življenja mladoletne deklice, obtoženi pa je na njem sodeloval preko videopovezave iz pripora, v katerem je od poletja. Na sodišču so za Dnevnik naknadno pojasnili, da je moški krivdo priznal. Sodnica je njegovo priznanje sprejela, sodbo pa bo izrekla v prvi polovici novembra. Grozi mu od tri do osem let zapora.

Objavo o domnevnem kaznivem dejanju takrat še osumljenega 65-letnika so proti koncu junija na omrežju Facebook delili v organizaciji Panter Slovenija. "Prejeli smo primer hude zlorabe sedemletne deklice. Takoj smo ukrepali in vse dokaze predali na policiji v Zagorju ob Savi. Osumljeni je trenutno v priporu," so zapisali takrat.

Na organizacijo se je obrnila mama domnevne žrtve, ki je kmalu zatem o dogajanju anonimno spregovorila v pogovoru za Planet TV. Po njenih navedbah je šla deklica rada k obtoženemu, saj se ji je prikupil s sladkarijami in živalmi. Na neki točki je deklica postala bolj zadržana, a mami ni povedala, kaj se je dogajalo. Deklica je k sosedu večkrat vzela svoj telefon, na katerem je mama nato našla posnetek domnevne spolne zlorabe. Navezala je stik z organizacijo Panter Slovenija in nazadnje skupaj z njimi obvestila policiste.

