65-letnik priznal krivdo za spolno zlorabo sedemletnice

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je v petek potekal predobravnavni narok za 65-letnega moškega, ki mu tožilstvo očita spolni napad na sedemletnega otroka. Obtoženi je krivdo priznal, poroča Dnevnik. Predobravnavni narok je sicer potekal za zaprtimi vrati.

Sodišče je javnost z naroka izločilo zaradi zaščite osebnega življenja mladoletne deklice, obtoženi pa je na njem sodeloval preko videopovezave iz pripora, v katerem je od poletja. Na sodišču so za Dnevnik naknadno pojasnili, da je moški krivdo priznal. Sodnica je njegovo priznanje sprejela, sodbo pa bo izrekla v prvi polovici novembra. Grozi mu od tri do osem let zapora.

Objavo o domnevnem kaznivem dejanju takrat še osumljenega 65-letnika so proti koncu junija na omrežju Facebook delili v organizaciji Panter Slovenija. "Prejeli smo primer hude zlorabe sedemletne deklice. Takoj smo ukrepali in vse dokaze predali na policiji v Zagorju ob Savi. Osumljeni je trenutno v priporu," so zapisali takrat.

Na organizacijo se je obrnila mama domnevne žrtve, ki je kmalu zatem o dogajanju anonimno spregovorila v pogovoru za Planet TV. Po njenih navedbah je šla deklica rada k obtoženemu, saj se ji je prikupil s sladkarijami in živalmi. Na neki točki je deklica postala bolj zadržana, a mami ni povedala, kaj se je dogajalo. Deklica je k sosedu večkrat vzela svoj telefon, na katerem je mama nato našla posnetek domnevne spolne zlorabe. Navezala je stik z organizacijo Panter Slovenija in nazadnje skupaj z njimi obvestila policiste.