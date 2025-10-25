Presenečenje Avstrijke, Neja Dvornik v finalu, grenko razočaranje ostalih dveh Slovenk.

Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom v Avstriji se je začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Po prvi vožnji ženskega veleslaloma najbolje kaže Avstrijki Julii Scheib, ki je za več kot sekundo odskočila od konkurence. Nastopile so tudi tri Slovenke, v finalu bo nastopila le Neja Dvornik, ki je po polovici preizkušnje na 26. mestu z zaostankom 3,47. Brez finala sta ostali Ana Bucik Jogan (33.; +4,16) in Andreja Slokar (47.; +5,43).

Sölden, veleslalom, po 1. vožnji: 1. Julia Scheib (Avt) 1:07,80

2. Paula Moltzan (ZDA) +1,28

3. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,32

4. Lara Colturi (Alb) +1,34

5. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,54

6. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,69

7. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,87

. Sara Hector (Šve) +1,87

9. Katie Hensien (ZDA) +2,01

10. Valerie Grenier (Kan +2,13

...

26. Neja Dvornik (Slo) +3,47

33. Ana Bucik Jogan (Slo) +4,16

47. Andreja Slokar (Slo) +5,43 Odstop: Sofia Goggia (Ita) ...

Na uvodnem veleslalomu manjka lanska söldenska zmagovalka, Italijanka Federica Brignone, ki okreva po hudi poškodbi z aprilskega državnega prvenstva. V njeni odsotnosti se je v prvi vožnji z naskokom najbolje znašla Avstrijka Julia Scheib, ki ima kar 1,28 pred prvo zasledovalko Američanko Paulo Moltzan. Zatem so tekmovalke precej bolj zgoščene, tretja Hrvatica Zrinka Ljutić zaostaja le štiri stotinke več. Vodilna Avstrijka je do zdaj v karieri v svetovnem pokalu samo enkrat stala na stopničkah za zmagovalke, ravno lani je bila v Söldnu tretja. Tretje mesto pa ima sicer tudi iz ekipne paralelne tekme iz zaključka sezone 2023.

Drugo in šesto smučarko loči le 41 stotink sekunde. Na šestem mestu je Američanka Mikaela Shiffrin, ki je na tej strmini v veleslalomu slavila leta 2021, lani pa je po Killingtonu, kjer se je pri padcu s palico zabodla v predel trebuha, preživela pravo kalvarijo. Zatem se na veleslalomih ni znašla, zato je izpadla iz prve jakostne skupine in nastopila s številko 20.

Visok zaostanek Slovenk

Neja Dvornik je v prvi vožnji zaostala več kot tri sekunde. Foto: Reuters Od treh Slovenk se je v finale, svoj prvi v Söldnu, zavihtela le Neja Dvornik. Korošica je prvič v karieri sezono začela kot članica prve jakostne skupine, a se na progi tudi po težavah s hrbtom, zaradi katerih v tem tednu ni trenirala, ni najbolje znašla. S številko 13 je zaostala kar 3,47 in ob prihodu v cilj zasedla zadnje mesto, na koncu je prvo vožnjo končala na 23. mestu.

Brez finala sta ostali Ana Bucik Jogan in Andreja Slokar. Bucik Jogan je zaostala 4,16, Slokar pa s startno številko 52 kar 5,43.

Bucik Jogan se je v zadnjem obdobju borila z virozo. "V zgornjem delu sem se počutila kar dobro, v sami strmini pa je bila vidljivost precej slaba in se je poznalo, da v zadnjih treh tednih na treningu praktično nisem imela težkega zavoja. Nekako nisem imela od kod črpati pravih občutkov, vedela sem, da to ni pravo smučanje in tega nisem uspela spremeniti. Bolj kot fizična priprava je pomembno to, da sem izpustila treninge, ki so bili možni na strmini, tako da sem po bolezni v zadnjem obdobju trenirala predvsem na ravninskih delih. To je vsekakor minus, tega sem se zavedala, hkrati sem upala, da bom šla čez to, a mi žal ni najbolje uspelo," je po grenkem koncu povedala 32-letna smučarka.

Ana Bucik Jogan je veleslalom končala na 33. mestu. Foto: Guliverimage

Zadovoljna ni bila niti Slokar. "Iskreno, občutki na progi niso bili najboljši, a na koncu pa to niti ni pomembno. Verjamem, da se je dalo dobro smučati tudi z visoko startno številko. Današnji dan bom označila, ne bom rekla za razočaranje, ampak za polom. Če sem iskrena, je moj veleslalom na treningu trenutno na res visokem nivoju in zato danes res ne vem, kaj se je zgodilo. Mislim, da je bolj kot fizična priprava, problem v tem, da je v meni ta veleslalom tako zakoreninjen, da ko pridem na start, si kar mislim, 'Joj, tega ne znam.' iz tekme v tekmo in verjamem, da se bo sestavilo, tako kot se mi je nekaj let nazaj, se bo tudi tokrat," je še dodala Primorka.

Po veleslalomski uverturi na ledeniku Rettenbach sledi daljši premor, smučarke bodo v svetovnem pokalu spet na delu šele 16. novembra, ko se bodo v Leviju na Finskem pomerile na prvem slalomu sezone 2025/26.

Preberite še: