Alpske smučarke odštevajo ure do sobote in začetka nove sezone svetovnega pokala. Med smučarkami, ki se bodo v soboto podale na ledenik v Söldnu je tudi 24-letna Neja Dvornik, ki je ob poletnih korenitih spremembah v svoji ekipi pripravljena na novo poglavje.

"Zdaj smo v nizkem startu in pripravljeni na začetek," je pred začetkom nove sezone alpskega smučanja za Sportal sporočila Neja Dvornik, ki bo v soboto ob Andreji Slokar in Ani Bucik Jogan tretja slovenska predstavnica na uvodu v letošnje tekmovalno obdobje. "Počutim se dobro, prepričana sem, da smo naredili spremembe v pravo smer in lahko od tukaj naprej samo še napredujem," je samozavestna Korošica.

Dvornik se je po koncu lanske sezone odločila za korenite spremembe. Mesto glavnega trenerja, ki ga je do letos zasedal Denis Šteharnik, je zasedel Aleš Valenti, ob tem pa je sama v ekipi moči še bolj kot prej združila z Bucik Jogan. "Ne bom rekla, da je bilo v preteklosti karkoli narobe, ker so stvari dobro funkcionirale, to so pokazali tudi rezultati, a enostavno sem potrebovala spremembo, nov veter in s tem tudi nov zagon za delo. To je bil glavni povod za to odločitev in veliko spremembo. Aleš je zelo umirjen, dobro smo delali," je spremembo v trenerski vlogi pojasnila Dvornik.

Neja Dvornik je nared za začetek nove sezone. Foto: Aleš Fevžer

"Z Ano se poznava že dolgo in dobro sodelujeva, hkrati sva lahko ena drugi motivacija in tudi tekmici za trening. Obe veva, da sva lahko hitri in ena drugo tiščiva k izboljšanju nekaterih stvari, ki nama ne gredo. Nekako se dopolnjujeva in to dobro funkcionira," je sodelovanje s Primorko opisala 24-letna smučarka.

Sprememba opreme

Odločila se je tudi za menjavo smuči, Fischer je zamenjala za Rossignol. "Kar zadeva opremo, mi je na začetku povzročala nekaj več težav, kot sem mislila, da jih bo, a smo tudi to začetno obdobje dobro prekrmarili, se prilagodili in se naučili marsikaj novega, tako da zdaj stvari tečejo dobro in utečeno," je pozitivna slovenska smučarka.

Za razliko od lanske sezone pa Neji Dvornik ob pripravah ni bilo treba dodatno seči v lasten žep. Lani sta namreč Dvornik in Bucik Jogan prispevali 40 tisoč evrov za izvedbo priprav, letos jima ob izpolnjeni lanski obljubi Smučarske zveze Slovenije ni bilo treba. "Smučarsko zvezo lahko pohvalim, stvari funkcionirajo brez težav, imamo, kar potrebujemo, in je dobro vedeti, da nimamo še teh dodatnih skrbi, čeprav jih sama na srečo nisem imela niti lani, ker je šlo to mimo mene in gredo za to zasluge moji ekipi. Je pa zagotovo dober občutek, če stvari delujejo tako kot morajo," pravi.

Lani je bila na veleslalomih trikrat uvrščena med najboljšo deseterico. Foto: Reuters

Kronične bolečine v kolenu

Kljub optimističnim napovedim pa tudi poletje ni minilo povsem brez težav. Bolečine v kolenu so zdaj že stalnica, s katero se je naučila živeti in trenirati. "Moje desno koleno je trenutno v dobrem stanju, rekla bi, da v veliko boljšem kot lani, in si samo želim, da bi tako ostalo tudi skozi sezono," pravi. V Argentini so veliko naredili na preventivi in tem, da je koleno med sezono ne bo oviralo. "Prirojeno imam zamaknjeno pogačico navzven in s tem na dolgi rok prihaja do obrabe hrustanca. Kaj veliko se za to ne da storiti oziroma bi bila rehabilitacija v kateremkoli pogledu res dolga, na srečo pa to niti ni bilo potrebno, ker se da to trenutno nadzorovati s kondicijsko pripravo in fizioterapijo ter poznavanjem same sebe," pojasnjuje.

"Zaenkrat je vse tako, kot mora biti, seveda povsem brez bolečine ne gre. Ko me fizioterapevtka vpraša, koliko pa je danes bolelo, moram vedno imeti nekaj številk prištetih že od začetka, ker me to vedno boli, a sem se s tem sprijaznila, ker povsem brez bolečin ne bom nikoli več. Dokler pa je tako, da lahko smučam in treniram brez posebnosti in je bolečina v meji normale, sem zadovoljna," kljub težavam Dvornik ostaja nasmejana.

Trener Aleš Valenti. Foto: Aleš Fevžer

Pogled proti Söldnu pa tudi olimpijskim igram

Zdaj je že povsem osredotočena na prvi veleslalom sezone, ki ga bo v soboto gostil Sölden. Lani je v svetovnem pokalu na treh veleslalomih končala znotraj najboljše deseterice, najboljša, šesta, je bila ob koncu sezone v San Valleyju. Z dobrimi občutki je nato delala tudi skozi priprave. "Poletje je minilo res hitro, zdi se mi, da je bilo pre dvema tednoma konec prejšnje sezone, a to je znak, da smo pridno in smo veliko delali in je vse potekalo, kot mora, in je bilo to res dobro poletje," pravi.

Svoje misli pogosto tudi že usmeri proti februarju in olimpijskim igram. To bodo njene druge, nastopila je že v slalomu v Pekingu 2022, a je odstopila. "Olimpijska sezona je zagotovo nekaj posebnega, čeprav te tekme smatram kot vsake druge, imajo hkrati pridih posebnega, ker so olimpijske igre res velika stvar in sanje vsakega športnika. Želim si imeti dobro sezono, da pridem na olimpijske igre samozavestna in dobro pripravljena, da izkoristim dano priložnost, potem pa bomo videli, kam lahko s svojim smučanjem posežem. Veselim se začetka," je z nasmehom dodala v Slovenj Gradcu rojena smučarka.

