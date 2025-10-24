Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
24. 10. 2025,
21.04

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Pariz dosmrtni zapor mučenje grozljivo umor Alžirija Francija sodišče

Petek, 24. 10. 2025, 21.04

1 ura, 11 minut

Alžirko v Franciji obsodili na dosmrtni zapor zaradi umora deklice

Avtorji:
A. P. K., STA

Francija policija | Preiskovalci so povedali, da je Benkired posilila in mučila deklico, preden jo je zadušila. Njeno truplo so našli v kovčku v preddverju stavbe na severovzhodu Pariza. | Foto Reuters

Preiskovalci so povedali, da je Benkired posilila in mučila deklico, preden jo je zadušila. Njeno truplo so našli v kovčku v preddverju stavbe na severovzhodu Pariza.

Foto: Reuters

Francosko sodišče je danes 27-letno Alžirko, obtoženo posilstva, mučenja in umora 12-letne šolarke v Parizu pred tremi leti, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti predčasnega izpusta. S tem je postala prva ženska, ki so ji prisodili to najvišjo možno kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Danes 27-letna Dahbia Benkired je bila spoznana za krivo, da je leta 2022 v Parizu mučila, posilila in nato ubila 12-letno deklico, zato je bila obsojena na najvišjo možno kazen – dosmrtni zapor brez možnosti predčasnega izpusta.

Sodišče je navedlo, da je "upoštevalo izjemno krutost kaznivih dejanj" in tudi "neizmerno psihično škodo, ki sta jo tako žrtev kot njena družina utrpeli v teh nasilnih in skoraj neizrekljivih okoliščinah".

Truplo deklice našli v kovčku v preddverju stavbe na severovzhodu Pariza

Preiskovalci so povedali, da je Benkired posilila in mučila deklico, preden jo je zadušila. Njeno truplo so našli v kovčku v preddverju stavbe na severovzhodu Pariza, kjer sta njena starša prebivala in tudi delala kot vzdrževalca, v isti stavbi pa je stanovala tudi starejša sestra morilke.

Benkired kljub pogosto nenavadnemu vedenju ni imela psihiatrične diagnoze ali policijske kartoteke, med zaslišanjem pa je večkrat spremenila svojo zgodbo, najprej sprejela in nato spet zanikala odgovornost. Tudi sama je bila sicer v mladosti žrtev družinskega nasilja, domnevno tudi posilstva.

Primer krutega nasilja pretresel celotno državo in spodbudil ostre odzive

Primer krutega nasilja je takrat pretresel celotno državo in spodbudil ostre odzive, še navaja AFP.

Več konservativnih in skrajno desnih politikov je v luči primera pozvalo k strožjemu izvrševanju migracijske zakonodaje, potem ko so preiskovalci ugotovili, da je Benkired prekoračila dovoljeno obdobje za bivanje po izteku študentskega vizuma in ni upoštevala poziva k odhodu iz Francije. Mati žrtve pa je pozvala politike, naj prenehajo izkoriščati smrt njene hčerke za lastno agendo.

Đurđica Alidini
