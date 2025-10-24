Francoski socialisti med težavnimi pogajanji o proračunu za prihodnje leto od vlade zahtevajo, naj v predlog proračuna vključi davek na premoženje najbogatejših, v nasprotnem primeru pa bi na morebitnem vnovičnem glasovanju lahko podprli nezaupnico vladi in s tem verjetno poskrbeli za njen padec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoska vlada pod vodstvom premierja Sebastiena Lecornuja je po turbulentnem mesecu prejšnji teden preživela dve glasovanji o nezaupnici, pri čemer so ji ključno podporo na enem od glasovanj zagotovili ravno socialisti.

Lecornu si je njihovo podporo zagotovil predvsem z zadržanjem uveljavitve nepriljubljene pokojninske reforme iz leta 2023, ki je povzročila veliko političnih trenj in obsežne proteste. Premier se je nato lotil težavnega usklajevanja s parlamentarnimi strankami, da bi dosegel sprejetje okrnjenega predloga proračuna za leto 2026, ki ga mora francoski parlament sprejeti do 31. decembra.

"Če do ponedeljka ne bo napredka, bo konec"

Vlada želi zaradi zaskrbljujočega stanja javnih financ uvesti proračunske reze, ki pa so že odnesli dva Lecornujeva predhodnika, zato je na več področjih že popustila. Socialisti zdaj vztrajajo, da bi morali uvesti tudi davek na premoženje najbogatejših, ki ga je vlada doslej zavračala in ga tudi ni vključila v trenutni predlog proračuna.

"Obdavčiti moramo ultra bogate in megadediščine. Če do ponedeljka ne bo napredka, bo konec," je dejal vodja stranke Socialistov Olivier Faure. Kot primer je omenil najbogatejšega Francoza in enega najbogatejših ljudi na svetu Bernarda Arnaulta, čigar družina vodi konglomerat LVMH, ki trguje z luksuznim blagom.

Davek bi prinesel 20 milijard evrov

Eden glavnih pobudnikov davka je bil 38-letni francoski ekonomist Gabriel Zucman, ki je ocenil, da bi dvoodstotni davek na premoženje zgolj 1.800 najbogatejših gospodinjstev lahko Franciji letno prinesel okrog 20 milijard evrov.

Francoski parlament bo v soboto razpravljal o uvedbi t. i. Zucmanovega davka, ki mu nasprotujeta tako desnosredinska vlada kot skrajna desnica.