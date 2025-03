Eden najbogatejših Slovencev se je odločil za to potezo

V Fundaciji Boštjana Bandlja, kjer so podobne razpise izvedli že v preteklosti, tokratni razpis namenjajo državljanom Slovenije, ki so invalidsko upokojeni in v letu 2025 prejemajo pokojnino, nižjo od 800 evrov. Vsem, ki se bodo prijavili na razpis in bodo ustrezali razpisnim pogojem, bomo namenili enkratno donacijo v višini sto evrov.

Fundacija je v preteklosti objavila dva razpisa za sofinanciranje vrtca, v času po poplavah pa so 20 posameznikom in družinam donirali avtomobile.

Foto: Nepridiprav/Instagram

Prijave so odprte od 3. marca do 16. aprila 2025. Število mest tokrat ni omejeno, zato ni pomembno, kdaj je prijava oddana, saj bodo vsi, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, donacijo prejeli.

V fundaciji zagotavljajo, da je postopek enostaven in kratek, kljub temu pa naprošajo svojce oziroma tiste, ki lahko prijavljitejem pomagajo, da jih vodijo skozi proces prijave. Prijave sicer sprejemajo izključno prek spletnega obrazca. Vse, ki bodo oddali prijavo na razpis, bodo prek elektronske pošte obvestili, če bo njihova vloga odobrena.

Vloga je na voljo na tej povezavi.