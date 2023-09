Četrti najbogatejši Slovenec bo deset tisoč otrokom plačal vrtec

Fundacija Boštjana Bandlja, lani četrtega najbogatejšega Slovenca, je objavila razpis za plačilo oskrbnine za vrtec za mesec november do deset tisoč slovenskim otrokom, katerih starši se bodo prijavili na razpis in prejeli odobritev vloge. Rok za oddajo vloge se izteče 19. oktobra.

Na letošnji razpis fundacije Boštjana Bandlja se lahko prijavijo slovenski državljani, ki so rojeni v letu 1990 ali kasneje in so starši otroka, ki obiskuje vrtec v Sloveniji, je navedeno na spletni strani fundacije. Vlogo lahko oddajo tudi posvojitelji, rejniki in skrbniki vrtčevskih otrok.

Ko bo odobrenih deset tisoč pravilno izpolnjenih vlog, se bodo vse nadaljnje prejete vloge uvrstile na rezervni seznam, kar pomeni, da bodo še vedno lahko odobrene naknadno, če kateri od prvotnih deset tisoč prijaviteljev ne bo pravočasno sklenil pogodbe za plačilo oskrbnine za vrtec za mesec november s strani fundacije.

Foto: Fundacija Boštjana Bandlja

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani fundacije, kjer je možna tudi oddaja prijave (klik).

Gre za ponovitev razpisa iz leta 2022, ko je fundacija Boštjana Bandlja za plačilo 10.317 vrtčevskih oskrbnin namenila skoraj dva milijona evrov. Takrat je sredstva za financiranje fundacije v celoti zagotovil njen ustanovitelj Boštjan Bandelj, so lani sporočili iz organizacije.

Kdo je Boštjan Bandelj?



Boštjan Bandelj Foto: STA/Gregor Mlakar

Boštjan Bandelj je ustanovitelj in direktor trgovca z emisijskimi kuponi Belektron. Podjetje je v letu 2021 po podatkih portala Bizi.si ustvarilo 2,45 milijarde evrov prihodkov in 78 milijonov evrov dobička, v letu 2022 pa kar 3,16 milijarde prihodkov in slabih 28 milijonov evrov dobička.



Bandelj je na lestvici najbogatejših Slovencev za leto 2022, ki jo je sestavila revija Finance Manager, zasedel četrto mesto, vrednost njegovega premoženja pa je bila ocenjena na 295 milijonov evrov, kar je bilo skoraj 300 odstotkov več kot leto prej.



Bandelj je bil do leta 2008, ko je ustanovil podjetje Belektron, kot vodja službe tržnih analiz sicer zaposlen v državnem holdingu Slovenske elektrarne. Po izobrazbi je diplomirani inženir elektrotehnike in diplomirani ekonomist, kasneje je pridobil tudi znanstveni magisterij iz elektrotehnike.