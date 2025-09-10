To je po novem najbogatejši Zemljan

Delnice Oracle so v trgovanju po zaprtju borze poskočile za skoraj 28 odstotkov, zaradi ogromnega porasta terminskih pogodb, povezanih z umetno inteligenco, kar je ustanovitelju podjetja Larryju Ellisonu omogočilo, da je prehitel Elona Muska, lastnika Tesle, SpaceX in X, in postal najbogatejši človek na svetu, poroča FT.

Potem ko je Oracle v torek objavil svoje rezultate, se je tržna vrednost podjetja povečala za kar 135 milijard dolarjev (115,3 milijarde evrov). S tem se je Ellisonovo premoženje po Bloombergovem indeksu milijarderjev dvignilo na več kot 290 milijard dolarjev (247,8 milijarde evrov), s čimer je na vrhu seznama prehitel Muska.

Eksplozija pogodb, povezanih z umetno inteligenco

Oracle je sporočil, da so njegove t. i. izvedbene obveznosti – vnaprej dogovorjene pogodbe, ki se bodo pretvorile le v prihodke – zrasle na osupljivih 455 milijard dolarjev (388,8 milijarde evrov). Pred tremi meseci je bila njihova vrednost le 138 milijard dolarjev (117,9 milijarde evrov).

Izvršna direktorica Safra Catz je četrtletje opisala kot "osupljivo" in poudarila, da je Oracle podpisal "štiri večmilijardne posle s tremi različnimi strankami".

Wall Street je pričakoval rast, potem ko je bila julija razkrita nova letna pogodba v vrednosti 30 milijard dolarjev (25,6 milijarde evrov), vendar nihče ni predvideval, da bo skupno število naročil raslo s takšno hitrostjo.

Kdo je Larry Ellison?

Osemdesetletni Larry Ellison je eden najdlje aktivnih in najkontroverznejših ljudi v svetu tehnologije. Oracle je ustanovil leta 1977 in ga zgradil v globalnega velikana na področju baz podatkov in programske opreme.

Leta je bil znan kot ekscentrični milijarder, znan po svojem razkošnem življenjskem slogu, jahtah in otoku Lanai na Havajih, ki je v njegovi popolni lasti.

Ellison je bil izvršni direktor Oracla do leta 2014 in ima še naprej ključni vpliv na strategijo podjetja. Njegova vizija in agresivne poslovne poteze so ga naredile za enega najmočnejših podjetnikov v Silicijevi dolini. Zdaj je z rekordno rastjo Oracla postal najbogatejši človek na svetu.

Oraclov veliki skok

Oracle je v tehnologijo oblaka vstopil pozno, zdaj pa žanje sadove naraščajočega povpraševanja po podatkovnih centrih, predvsem s strani zagonskih podjetij za umetno inteligenco in velikih tehnoloških podjetij. V začetku letošnjega leta je podjetje sodelovalo z OpenAI in SoftBank pri megaprojektu Stargate, vrednem 500 milijard dolarjev (427,2 milijarde evrov).

Julija je bilo objavljeno, da je OpenAI podpisal pogodbo za najem kar 4,5 gigavata računalniške moči od Oracla, kar je približno 30 milijard dolarjev (25,6 milijarde evrov) letno. Oracle bo zato zgradil več podatkovnih centrov po Združenih državah Amerike, vključno z že dogovorjenim kompleksom z močjo 1,2 gigavata v Abileneju v Teksasu.

Oracle je v zadnjem četrtletju dosegel 12-odstotno rast prihodkov na 14,9 milijarde dolarjev (12,7 milijarde evrov), kar je nekoliko manj od pričakovanj analitikov. Prilagojeni čisti dobiček se je povečal za osem odstotkov na 4,3 milijarde dolarjev (3,7 milijarde evrov), kar je preseglo ocene.

Podjetje načrtuje, da bo v tem fiskalnem letu investiralo več kot 25 milijard dolarjev (21,4 milijarde evrov), kar je več kot 21 milijard dolarjev (17,9 milijarde evrov) lani, vendar še vedno manj kot njegovi glavni konkurenti – Amazon, Alphabet, Meta in Microsoft –, ki bi lahko skupaj za podatkovne centre in infrastrukturo umetne inteligence letos porabili več kot 350 milijard dolarjev (299 milijard evrov), prihodnje leto pa več kot 400 milijard dolarjev (342 milijard evrov).