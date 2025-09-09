Iskraemeco odprl novo proizvodno linijo v Kranju

Podjetje, ki je med petimi največjimi na svetu na področju pametnega merjenja energije, je svojo okroglo obletnico zaznamovalo z odprtjem nove proizvodne linije, vredne 3,5 milijona evrov. Prepričani so, da bodo z njo okrepili svoje proizvodne zmogljivosti in svojo vlogo na tem področju.

Nova proizvodna linija omogoča dve različni tehnologiji za sestavljanje elektronskih komponent.

Površinska montaža (SMT, Surface Mount Technology) je tehnika, kjer se elektronske komponente nameščajo neposredno na tiskano vezje. Montaža s prebojem (THT, Through-Hole Technology) pa je tehnika, kjer se elektronske komponente z žičnimi priključki vstavljajo skozi luknje v tiskanem vezju in nato spajkajo na nasprotni strani.

Od leve proti desni: Thomas Petuaud-Letang, Matjaž Han, Miha Kern Foto: Srdjan Cvjetović

Letos skoraj sto novih zaposlitev, iščejo še 40 inženirjev

Nov obrat predstavlja za Iskraemeco eno največjih strateških naložb, ki odpira nove priložnosti za rast. Od začetka leta so zaposlili 93 novih sodelavcev, do konca leta pa pričakujejo, da se bo število zaposlenih v Kranju, kjer trenutno dela okoli 740 ljudi, povečalo za kar 20 odstotkov.

"Velik izziv nam je najti še 40 inženirjev — pomagajte nam jih poiskati," je ob predstavitvi nove pridobitve z nasmehom povedal glavni izvršni direktor Iskraemeca Thomas Petuaud-Letang.

Glavni izvršni direktor Iskraemeca Thomas Petuaud-Letang izpostavlja kadrovski izziv: "Iščemo 40 inženirjev!" Foto: Srdjan Cvjetović

Štirje veliki evropski projekti, z grškim v ospredju, poganjajo rast

Iskraemeco z optimizmom gleda na tekoče leto, za katerega pričakujejo desetodstotno rast uspešnosti v primerjavi z lanskim. Glavni doprinos k temu prinašajo štirje veliki evropski projekti, pridobljeni letos. Skupaj s partnerjem Oracle so v Grčiji osvojili 40 odstotkov razpisa grškega upravljalca električnih omrežij HEDNO, kjer bodo dobavili vsaj 1,1 milijona pametnih števcev in vzpostavili celovito napredno merilno infrastrukturo.

Na Poljskem so zmagali na dveh razpisih: za energetski holding Enea s sedežem v Poznanu bodo do konca leta dobavili 600 tisoč pametnih števcev, za poljski državni energetski holding Tauron Polska Energia s sedežem v Katowicah pa bodo s svojo programsko rešitvijo Symbiot HES podprli več kot šest milijonov merilnih mest.

Prepričali so tudi na Hrvaškem, kjer so pridobili večji del nacionalnega razpisa v vrednosti 32 milijonov evrov – dobave že potekajo in bodo sklenjene do konca leta.

Zgodba družbe Iskraemeco se je začela pisati davnega leta 1945 v majhni tovarni, takšni pa so bili električni števci v prvih dveh desetletjih njihovega poslovanja. Foto: Srdjan Cvjetović

Nemčija je neomajni steber …

Za Iskraemeco Nemčija še vedno ostaja prepričljivo največji trg. V Sloveniji ohranjajo stabilno prodajo in v odsotnosti večjih razpisov pričakujejo priložnosti, podobne tistim, ki so jih izkoristili na Hrvaškem.

Povpraševanje v Sloveniji se prav tako povečuje zaradi uvedbe novih tarifnih sistemov in rastočega števila samooskrbnih proizvajalcev električne energije.

… slovenski potencial pa so gospodinjstva brez pametnih števcev

"V Sloveniji ima pametne števce že 58 odstotkov gospodinjstev, kar pomeni, da jih bo 42 odstotkov še potrebovalo," je optimistično dejal Petuaud-Letang, ki je družbo Iskraemeco prevzel pred približno enim letom.

Na vprašanje, v katerih državah bi si želeli večjo prisotnost, je prvi mož podjetja, sicer Francoz, odgovoril: "V Francijo, Španijo in Združeno kraljestvo do zdaj nismo vstopili, ker njihove zahteve niso bile dovolj visoke in se nam preprosto ne bi izplačalo. Vsaka naša poteza in odločitev morata biti dobičkonosni, v teh državah pa ne bi dosegali želenih rezultatov."

V Sloveniji 42 odstotkov gospodinjstev še nima pametnih števcev – v tem vidijo v družbi Iskraemeco še eno pomembno priložnost za svojo rast. Foto: Srdjan Cvjetović

"Pripravljeni smo na velike razpise in nove trge"

Tudi v državah, ki do zdaj niso bile v središču njihovega zanimanja, Iskraemeco zdaj vidi velik potencial. "Francija in druge države, kjer do zdaj nismo bili močno prisotni, bodo ravno tako potrebovale pametne števce. Mi pa smo pripravljeni — tako za velike razpise kot za vstop na nove trge," je dejal prvi mož podjetja Iskraemeco, ki je od leta 2007 del skupine Elsewedy Electric iz Egipta, ki je prav tako pomemben trg za kranjsko podjetje.

Nova proizvodna linija omogoča kar 60-odstotno povečanje produktivnosti, kar pomeni hitrejši čas do trga. V sistem nadzora kakovosti je vključena umetna inteligenca, je še pojasnil Miha Kern, direktor področja Inženiring proizvodnje in Proizvodnja. "Posebej smo ponosni na vrhunski status nove THT-linije, kajti v vsej Evropi obstajata le dve tako napredni liniji te vrste, ena od njiju pa je zdaj v Iskraemecu Kranj."

Direktor področja Inženiring proizvodnje in Proizvodnja v družbi Iskraemeco Miha Kern Foto: Srdjan Cvjetović

Od strojne opreme k naprednim celovitim digitalnim storitvam

Oba govorca sta poudarila, da se Iskraemeco (kjer "emeco" pomeni Electrical MEasurement COmpany) v procesu digitalne preobrazbe razvija iz klasičnega proizvajalca strojne opreme v ponudnika naprednih celovitih digitalnih storitev.

"Naš cilj je iz zbranih podatkov ustvariti dodano vrednost, ki bo elektrodistributerjem omogočila učinkovitejše upravljanje omrežij, lažje vključevanje obnovljivih virov in večjo odpornost energetskih sistemov," je povedal Petuaud-Letang.

Del nove proizvodne linije v kranjski družbi Iskraemeco Foto: Srdjan Cvjetović

V osmih desetletjih od majhne tovarne do ambasadorja slovenskega gospodarstva

Iskraemeco je bil ustanovljen leta 1945, ko je postavil majhno tovarno za proizvodnjo elektromehanskih merilnikov. Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so postali eni prvih izvoznikov elektronskih naprav iz naših krajev, v osemdesetih pa so njihove števce uporabljali v več kot sto državah po svetu. V začetku novega tisočletja so bili med pionirji pametnega merjenja.

"Iskraemeco je ambasador slovenskega gospodarstva," je ob odprtju novega obrata poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter dodal, da v slovenskem prostoru potrebujemo več takih podjetij.