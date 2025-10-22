Trendi obutve, ki jih je Mass predstavil na LJFW

Kolekcija obutve obutve za jesen in zimo je prava zgodba o tem, kako lahko trende z modnih brvi preprosto vključimo v vsakdanje stajlinge, saj se udobje in moda ne izključujeta več. Tudi to sezono čevlji niso le modni dodatek, temveč glavni poudarek v garderobi. Nova kolekcija ženskih in moških čevljev navdušuje z ravnovesjem med drznostjo in eleganco, med sodobnim videzom in brezčasno klasiko. V ospredju so štirje glavni trendi sezone: živalski vzorci, lakasta obutev, šik detajli na čevljih in drzne barve, ki skupaj ustvarjajo nepozabne modne kombinacije.

Divja eleganca z živalskimi vzorci

Ni več dvoma o tem, da so živalski vzorci nepogrešljiv del stajlingov za hladnejše dni, saj jih videvamo povsod. Letos jih najdemo na salonarjih, mokasinih, balerinkah in celo supergah. Novinec med njimi in vroč trend, ki ga nikakor ne moremo spregledati, je zagotovo kravji potisk, po priljubljenosti pa mu sledi vzorec geparda. Sta sofisticirana in moderna – ravno prav za vse, ki želijo v svoj videz vnesti drznost, ne da bi žrtvovali eleganco.

Lakasta obutev v trendovskih barvah

Lakasta obutev se to sezono vrača v ospredje kot simbol brezčasnega šika. Bleščeči materiali ustvarjajo popolno ravnovesje med glamurjem in urbano preprostostjo. V outfitih za to jesen in zimo bomo tako videvali lakaste balerinke, mokasine in gležnjarje v klasičnih in trendovskih odtenkih – od bordo do toplih rjavih tonov, ki celotnemu videzu dodajo prefinjenost in toplino. Lakasti modeli obutve so popolna izbira za vse, ki želijo s čevlji ustvariti vtis. Odlično se kombinirajo s preprostimi kosi – volnenimi plašči, kavbojkami ali usnjenimi torbicami –, saj že sami po sebi delujejo kot modni poudarek. To je obutev, ki izstopa že brez dodatkov.

Kavbojski šik

Na modni reviji na Ljubljanskem tednu mode je Mass pričaral tudi pridih Divjega zahoda, a v sodobni preobleki. Ena najbolj trendovskih vrnitev te sezone so kavbojski škornji v modernejši, elegantnejši različici – z detajli, kot so okrasni šivi, kovinske zaponke, mehko usnje in poudarjene pete. Kavbojski stil je dobil urbano preobrazbo: nosimo ga s kavbojkami, oblekami ali daljšimi plašči in vedno deluje šik. To je obutev, ki združuje uporniško energijo z brezčasno privlačnostjo – modni kos, ki doda značaj vsakemu videzu.

Foto: Jure Makovec

Minimalizem in kontrasti

Na modni brvi so izstopali tudi čevlji v nevtralnih odtenkih, bež, črni, rjavi in sivi, ki so s svojo preprostostjo poudarili kakovost materialov in dovršenost oblikovanja. Pozornost pa so nedvomno pritegnili mokasini, drzne rdeče superge in vpadljivi škornji z rahlo robustno silhueto. Prav vsak kos obutve je nekaj posebnega, a hkrati tako vsestranski, da ga lahko nosimo tako h casual kot elegantnejšim modnim kombinacijam.

Moška eleganca v rjavih tonih

Tudi v moški kolekciji je bilo jasno, da je rjava barva z vsemi svojimi odtenki – od tople barve konjaka do temne čokoladne – glavni trend sezone. Ta barvna paleta je postala nova osnova moške mode, saj združuje preprostost, eleganco in sodobno robustnost. Med supergami prevladujejo retro modeli z rjavimi poudarki, semišom in kontrastnimi podplati, ki se popolnoma podajo tako k džinsu kot k hlačam chinos in povezujejo športni duh z urbano eleganco. Za bolj klasične priložnosti pa so najpogostejša izbira gležnjarji v temnorjavih tonih, izdelani iz mehkega usnja, s poudarjenimi šivi in robustnimi podplati. Popolni so za sodobnega moškega, ki išče ravnovesje med udobjem in slogom. Rjava se v moški kolekciji pogosto pojavlja v kombinaciji s črno ali bordo, kar ustvarja zanimive kontraste in daje obutvi prefinjen značaj. Gre za čevlje, ki ne sledijo le trendom, temveč jih postavljajo – samozavestno, praktično in z veliko mero stila.

