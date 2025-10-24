Grosupeljčani lahko vsaj začasno skočijo na vrh

Tabor, ki je prekinil serijo Beltincev, bo v 12. krogu 2. SNL gostil Brinje. Na sporedu bo tudi dvoboj Bistričanov in Beltinčanov, Nafta 1903 pa bo vodstvo branila proti Biljem. Krog bosta s tekmo začelja lestvice odprli ekipi Krke in Gorice.