Š. L.

Petek,
24. 10. 2025,
10.50

Petek, 24. 10. 2025, 10.50

43 minut

Druga liga, 12. krog

Grosupeljčani lahko vsaj začasno skočijo na vrh

Š. L.

Tabor, ki je prekinil serijo Beltincev, bo v 12. krogu 2. SNL gostil Brinje. Na sporedu bo tudi dvoboj Bistričanov in Beltinčanov, Nafta 1903 pa bo vodstvo branila proti Biljem. Krog bosta s tekmo začelja lestvice odprli ekipi Krke in Gorice.

Druga liga, 12. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

9  Bajraj (Beltinci)
 Maroša (Nafta)
– Močnik (Beltinci), Rose (Tabor),
5 – Blaj (Bistrica), Marsetič (Bistrica), Kregar (Triglav), Magdič (Trigav), Vinogradac (Trigav), Kulenović (Rudar)

