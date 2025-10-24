Petek, 24. 10. 2025, 10.50
43 minut
Druga liga, 12. krog
Grosupeljčani lahko vsaj začasno skočijo na vrh
Tabor, ki je prekinil serijo Beltincev, bo v 12. krogu 2. SNL gostil Brinje. Na sporedu bo tudi dvoboj Bistričanov in Beltinčanov, Nafta 1903 pa bo vodstvo branila proti Biljem. Krog bosta s tekmo začelja lestvice odprli ekipi Krke in Gorice.
Druga liga, 12. krog:
Petek, 24. oktober:
Sobota, 25. oktober:
Nedelja, 26. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci:
9 – Bajraj (Beltinci)
8 – Maroša (Nafta)
6 – Močnik (Beltinci), Rose (Tabor),
5 – Blaj (Bistrica), Marsetič (Bistrica), Kregar (Triglav), Magdič (Trigav), Vinogradac (Trigav), Kulenović (Rudar)