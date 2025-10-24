Francoski ženski biatlonski tabor vse od septembra 2022 spremlja razdor v ekipi zaradi domnevne kraje kreditne kartice. Julia Simon naj bi s kartico reprezentančne kolegice Justine Braisaz-Bouchet nakupovala stvari zase. Danes je Simon dejanje vendarle priznala.

Francoska svetovna prvakinja Julia Simon je dolgo tajila dejanje, tudi sebe postavljala v vlogo žrtve in razlagala, kako so kartico zlorabili njej. Danes je 29-letna športnica s priznanjem poskrbela za preobrat. Tožilstvo zdaj za športnico zahteva dvomesečno pogojno zaporno kazen in plačilo 20 tisoč evrov kazni.

"Priznam. Ne morem pa se spomniti, da sem očitana dejanja storila," je dejala zmagovalka svetovnega pokala 2023 in s tem ostala brez pojasnila, kako in zakaj se je v resnici dejanje zgodilo.

Kaj se je zgodilo?

Sodišče zmagovalki desetih tekem za svetovni pokal očita, da je reprezentančni kolegici Justine Braisaz-Bouchet in še drugi osebi v francoski ekipi ukradla kartici in poleti 2022 z njima nakupovala po spletu. Septembra so se začeli očitki o zlorabah in prevarah v ekipi, Braisaz-Bouchet pa je spomladi 2023 dala prijavo na policijo.

Na obtožbe so se odzvali tudi v francoski reprezentanci, kjer so Simon leta 2023 začasno izključili iz dela izbrane vrste. Oktobra je tekmovalko policija za nekaj dni celo priprla.

Justine Braisaz-Bouchet bi rada izvedela, zakaj se je vse skupaj sploh zgodilo. Foto: Guliverimage

"Imela sem nekakšen blackout"

Danes se je Simon ob priznanju žrtvama v ekipi tudi opravičila. Kot pravi, pri kraji ni imela finančnega motiva in denarne potrebe. Na vprašanje, zakaj je imela pri sebi fotografijo bančne kartice reprezentančne kolegice, pa je odvrnila: "Imela sem nekakšen blackout."

Tožilstvo je opozorilo tudi na drago mednarodno preiskavo. Velik del je k temu pripomogla Simon sama, ker je z vedno novimi dokazi in trditvami zavlačevala postopke. Tožilstvo meni, da se je svojih dejanj v celoti zavedala, kar odpira vprašanje zlonamernosti tudi v odnosu do žrtev. Dokaz za to je zelo pozno opravičilo za storjeno dejanje.

V francoski zvezi se za uradno kazen po priznanju niso odločili, simbolično pa bo morala Simon vendarle plačati evro odškodnine. Kot pravijo, je najpomembneje to, da se bo s priznanjem lahko vrnil mir v reprezentanco, zdaj pa se bo s primerom ukvarjala neodvisna disciplinska komisija.

Manj zadovoljna je bila odvetnica Braisaz-Bouchet, ki pravi, da bi bilo ob opravičilu nujno tudi pojasnilo Simon, zakaj se je dejanje zgodilo.

