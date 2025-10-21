Nicolas Sarkozy, nekdanji prvi mož Francije, od danes v zaporu

Nicolas Sarkozy je bil obsojen na petletno zaporno kazen zaradi zarote med poskusi zbiranja sredstev za svojo volilno kampanjo iz Libije. Krivdo v zelo sporni libijski denarni aferi še naprej zanika. Od kralja Ludvika XVI., zaprtega pred usmrtitvijo v 18. stoletju, in vse od leta 1945, ko so zaradi kolaboracije z nacističnim režimom zaprli Philippa Pétaina, se še ni zgodilo, da bi nekdanji vodja države pristal za zapahi.

Nekdanji francoski predsednik, 70-letni Nicolas Sarkozy danes začenja prestajati petletno zaporno kazen zaradi zarote pri financiranju svoje volilne kampanje z denarjem pokojnega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija, poroča BBC.

Foto: Reuters Sarkozy, ki je bil predsednik med letoma 2007 in 2012, se je pritožil na zaporno kazen, ki jo bo prestajal v zaporu La Santé, v celici, veliki približno devet kvadratnih metrov, v izolacijskem krilu zapora. V celici bo imel stranišče, tuš, mizo in majhen televizor. Dovoljena mu bo ena ura vadbe na dan. Posebne obravnave si sicer ni želel, vendar so ga v ta oddelek namestili zaradi varnosti, saj so med zaporniki številni znani preprodajalci drog in obsojenci zaradi terorističnih kaznivih dejanj.

Pred zaporom ga je na poziv njegovega 28-letnega sina Louisa pričakalo več kot sto podpornikov in mu izkazalo podporo.

Sarkozy je danes dopoldne prispel do vhoda v zapor v okrožju Montparnasse, južno od Sene, sredi poostrenih varnostnih ukrepov.

Poleg Philippa Pétaina je bil edini nekdanji francoski državni vodja, ki je bil zaprt, kralj Ludvik XVI. pred usmrtitvijo januarja 1793. Foto: Reuters Konec prejšnjega tedna ga je v Elizejski palači sprejel predsednik Emmanuel Macron, ki je v ponedeljek novinarjem dejal, da je bilo "na človeški ravni normalno, da v tem kontekstu sprejme enega od svojih predhodnikov".

V nadaljnji uradni podpori nekdanjemu predsedniku je minister za pravosodje Gérald Darmanin dejal, da ga bo obiskal v zaporu, saj bo tako zagotovil Sarkozyjevo varnost in pravilno delovanje zapora.

"Ne morem biti neobčutljiv do človekove stiske," je dodal.

Krivdo vztrajno zanika

Pred prihodom v zapor La Santé je Sarkozy dal vrsto intervjujev za medije in za La Tribune povedal: "Ne bojim se zapora. Glavo bom dvignil, tudi pred vrati zapora."

Sarkozy je vedno zanikal, da bi storil karkoli narobe v primeru, ki je vključeval obtožbe, da je bila njegova predsedniška kampanja leta 2007 financirana z milijoni evrov libijske gotovine.

S seboj bo vzel dve knjigi

Nekdanji voditelj sredinske desnice je bil oproščen osebnega prejema denarja, a obsojen zaradi kriminalnega dogovarjanja z dvema tesnima sodelavcema, Briceom Hortefeuxem in Claudom Guéantom, da bi se z Libijci pogovarjal o tajnem financiranju kampanje.

Oba moška sta se leta 2005 pogovarjala z Gadafijevim šefom obveščevalne službe in svakom na srečanju, ki ga je organiziral francosko-libanonski posrednik Ziad Tiakeddine, ki je umrl v Libanonu kmalu pred Sarkozyjevo obsodbo.

Ker je vložil pritožbo, imajo Sarkozyja še vedno za nedolžnega, vendar so mu povedali, da mora zaradi "izjemne resnosti dejstev" v zapor.

Sarkozy je dejal, da bo s seboj v zapor vzel dve knjigi, Jezusovo življenje in Grofa Monte Christa, zgodbo o moškem, ki je bil po krivem zaprt in je pobegnil, da bi se maščeval svojim tožilcem.